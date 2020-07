Giusto un anno fa, siamo andati a L'Aia per incontrare Britta Seeger (membro del board del gruppo Daimler e responsabile per le vendite e per il Marketing della Mercedes-Benz) e assistere al lancio del nuovo percorso di vendita Best Customer Experience 4.0: di fatto, l'avvio della trasformazione digitale delle concessionarie della Casa della Stella. Che ora, a causa anche e soprattutto del Covid-19 e del conseguente lockdown, punta a offrire nuove soluzioni: "I clienti vogliono interagire col loro brand in ogni momento e con tutti i mezzi possibili", ha spiegato Seeger durante una tavola rotonda, ovviamente digitale, dedicata alla Best Customer Experience 4.0. "Per consentirlo, abbiamo costruito un ecosistema ad hoc, con investimenti milionari".

Orizzonte 2025. Sono tanti, e in crescita, coloro che prendono informazioni online, ma poi chiudono l'acquisto in concessionario: tuttavia, la Mercedes è convinta che entro il 2025 il 25% della propria clientela ricorrerà solo a Internet. Anche in Italia, "ottimo esempio" dei cambiamenti in corso assieme ai Paesi asiatici. Secondo Seeger, in Cina dall'apertura del nuovo flagship store le vendite sono aumentate del 95% anno su anno, mentre i follower sui social sono balzati a 300 mila. Diversi i servizi innovativi proposti nella terra del Dragone: tra i più apprezzati, c'è anche la possibilità di ordinare online i pneumatici nuovi per la propria Mercedes e riceverli in officina nel giro di due ore. In India, con il programma Merc from Home (#mercfromhome), l’esperienza di acquisto è ormai completamente digitalizzata, così come in Corea del Sud. E anche in Svezia e in Sudafrica i driver si orientano sui nuovi strumenti: "Nel 2016 siamo stati tra le prime Case a introdurre un online store in Germania", spiega Seeger. "Ora siamo presenti su 40 mercati, tra cui anche l’Italia. La digitalizzazione è importante per tutti i momenti dell’acquisto, come abbiamo visto, ma, se possibile, è ancora più importante nelle fasi successive; entro il 2025, l’80% di tutti gli appuntamenti per la manutenzione saranno gestiti in via digitale".

Il "tocco umano" non scompare. La "dematerializzazione" del percorso di acquisto, e di manutenzione, non dovrà però cancellare l'interazione umana: "Un prodotto di lusso come il nostro", spiega Eva Wiese, responsabile Vendite retail auto e furgoni per la regione del Württemberg, "necessita di spazi reali anche per l'eventuale consegna dell’auto". Detto questo, durante il lockdown anche la Mercedes ha organizzato visite virtuali con i propri clienti, con informazioni sul programma Mercedes Me, video e foto a 360° dei modelli. E non sono mancati workshop dedicati al mondo B2B, al quale la Casa di Stoccarda propone anche servizi di mobilità e di ricarica per i veicoli elettrici.