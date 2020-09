Cabrio e spider

Le trasformabili Fiat. Tornando nel nostro Paese, ha dato un grande dolore agli appassionati lo stop alla produzione della Fiat 124 Spider, da mesi fuori listino in Europa e ancora disponibile in stock negli Usa. La sorella italiana della MX-5 ha dato così il suo addio al mercato dopo appena tre anni, nonostante gli estimatori. Ma non tutto è perduto: la Casa di Torino ha svelato da pochi mesi la nuova 500 elettrica, scegliendo la variante aperta come edizione di lancio. La vettura adotta la stessa soluzione trasformabile della 500C e dell’omologa Abarth, che, al pari delle rispettive versioni chiuse, rimarranno in produzione ancora per qualche anno. E dopo? L’ipotesi che la Fiat possa dire addio alle scoperte a motore termico non è così improbabile. In fondo, è quanto già accaduto al marchio Smart, che, con una gamma completamente elettrica, non riproporrà più una fortwo Cabrio a benzina, al pari della versione chiusa.