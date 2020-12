Nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, le famiglie italiane spenderanno 33,5 miliardi di euro per l’acquisto di veicoli a quattro e a due ruote (nuovi e usati), il 16,7% in meno rispetto al 2019. È quanto emerge dalla 27esima edizione dell’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, da cui si rileva una flessione di spesa per la mobilità assai più consistente di quella che interessa il macro-aggregato dei beni durevoli (61,3 miliardi di euro, -11,4%): un dato, quest'ultimo, che risente del boom, legato alle misure di lockdown, delle tecnologie per la casa (+23,5%) e dei piccoli elettrodomestici (+9,5%).

Le stime. L’Osservatorio fornisce anche un quadro dell’andamento delle immatricolazioni annuali, previste in contrazione del 30,7% a 1.336.355 unità. A pesare sono soprattutto il crollo di marzo (-85,4%) e aprile (-97,5%), mentre solo settembre ha evidenziato un andamento positivo (+9,5%) grazie agli incentivi. Per le auto nuove acquistate da privati la spesa si attesterà su 14,8 miliardi, il 19,3% in meno (in valori assoluti 3,5 miliardi) rispetto al 2019. In base alle proiezioni, a fine anno le famiglie italiane avranno immatricolato 862 mila vetture (-21,3%) grazie al rimbalzo positivo di agosto (+27,3%) e di settembre (+24,9%). A livello regionale, con oltre 227 mila registrazioni la Lombardia si conferma il primo mercato, seguita dal Trentino Alto Adige (192 mila) e dal Lazio con (132.600). Le flessioni più elevate riguardano il Trentino (-35,5%), la Sardegna e la Valle d’Aosta, entrambe a -34,4%. Più contenuti i decrementi della Liguria (-24,5%) e della Toscana (-25,7%).

Mobilità green. L’analisi delle alimentazioni delle auto nuove conferma la prevalenza delle motorizzazioni a benzina (40% delle vendite, in calo del 39,4% sul 2019) davanti a quelle diesel (35% del totale, con un passivo del 44,1%). In crescita risulta, invece, la quota di mercato delle auto ad alimentazione alternativa - Gpl, metano, ibride ed elettriche -, che si attesta sull’8,9% dopo i primi nove mesi dell’anno. In sostanza, secondo l'Osservatorio, è "green" un’auto nuova su quattro. Nel segmento della mobilità sostenibile, le elettriche sono protagoniste di un vero e proprio boom con una crescita del 73% sull’immatricolato; perdono appeal, al contrario, i veicoli alimentati a Gpl (-39,9%) e, in parte, anche quelli a metano (-12,4%).

Prevale sempre l’usato. Per le famiglie italiane le auto usate, pur in flessione del 13%, continuano a rappresentare la voce di spesa più consistente con 17 miliardi di euro totali. Le compravendite stimate per la fine dell’anno saranno 2.494.500, il 13,6% in meno rispetto al 2019.La Lombardia guida la classifica con quasi 370 mila passaggi di proprietà, nonostante il -16%: il calo più marcato dell’intero Paese. Seguono il Lazio con circa 250 mila (-13,8%) e la Campania con poco meno di 244 mila auto usate vendute (-11,8%). L’unica Regione con un tasso di decremento ad una sola cifra è la Sicilia (-9,2%). A livello di valore, la top 3 comprende Lombardia con 3,23 miliardi (-15,4%), il Lazio con 1,76 miliardi (-13,2%) e il Veneto con 1,62 miliardi (-15%). In fondo alla graduatoria troviamo il Molise con 79 miliardi (-5,3%) e la Valle d’Aosta con 55 miliardi (-14,1%).