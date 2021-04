Tanti modelli, per tutti i gusti e portafogli. Dalla Dacia Duster all’iconica Land Rover Defender 90, il mercato italiano offre un mondo di Suv, fuoristrada e crossover di segmento C. All'interno della nostra galleria d'immagini abbiamo raccolto i principali veicoli a ruote alte con una lunghezza compresa tra i 430 e i 450 cm (con qualche eccezione): troverete ben 45 auto, molte delle quali disponibili anche o esclusivamente in versioni elettrificate. Pure tra le Suv di questo segmento, come già osservato per quelle più piccole, stanno diminuendo le varianti a gasolio. La nuova generazione della Nissan Qashqai, per esempio, ne fa a meno, al pari della Volvo XC40, mentre c’è chi va in controtendenza, come la Cupra Formentor, ora disponibile anche con il 2.0 TDI da 150 CV.