Ineos Grenadier

Accordo con Bosch Car service. “Dopo la Germania” spiega Gavioli “l’Italia è ritenuto il mercato più importante per la Ineos in Europa. Essendo un marchio nuovo, con un prodotto inedito, dovevamo trovare dei partner in grado di soddisfare le esigenze dei futuri clienti. Il tutto, parlando di un veicolo dal ciclo di vita lungo e dall’affidabilità che dovrà dimostrarsi elevata, anche nell’utilizzo stradale. Per coprire al meglio il territorio, abbiamo siglato un accordo con Bosch Car service, quindi, anche nelle zone più isolate d’Italia, o dove non ci saranno nostri punti vendita, andremo a operare tramite questo importante network”. Poi Gavioli entra ancor più nello specifico: “In alcune aree saremo presenti solo attraverso la rete di assistenza, e forse copriremo alcune zone con specialisti del fuoristrada. Stiamo parlando infatti con officine dedicate, anche alle elaborazioni, che ci aiuteranno a presidiare le aree più remote”.

Garantisce la Casa. “Abbiamo previsto tre anni di garanzia sul veicolo, cui abbineremo un servizio stradale valido per lo stesso periodo" continua il manager. "Per quanto riguarda eventuali interventi particolari di manutenzione, abbiamo già messo in piedi una struttura di ‘flying doctor’ - in Europa dovrebbero essere tre -, pronti a scendere in campo in caso di bisogno”.

Prenotazione assistenza anche tramite app. “Ogni area avrà un suo ‘hub’, una sorta di magazzino dedicato. Stiamo lavorando anche per assicurare la disponibilità quasi totale dei ricambi entro 24 ore dall’ordine" spiega Gavioli. "E cercheremo di fornire qualcosa di nuovo: un sistema di prenotazione tramite app per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e garanzia, mentre i nostri partner dell'assistenza potranno avere l’accesso dedicato grazie a un portale, ma soprattutto potranno entrare in contatto diretto con i nostri tecnici. Questo per mettere i partner, che siano dell'assistenza, integrati nel punto vendita o separati, in condizione di intervenire sin dall'inizio sui nostri veicoli”.