Solida, senza fronzoli, spaziosa e con l’anima country. La Tipo Cross le ha tutte per conquistare chi cerca sostanza. Ricca nella dotazione, è stata anche aggiornata nella sicurezza. E poi, è più sfiziosa della Tipo standard con i dettagli in plastica nera. Sotto il cofano la scelta è ampia, noi l’abbiamo provata con il tre cilindri 1.0 turbobenzina da 100 cavalli, valido alleato in città, meno a suo agio in autostrada. Ecco la nostra guida all’acquisto.