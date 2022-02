Crisi dell'auto

Uno spiraglio di luce per il mondo dell’auto, dopo i dati negativi del mercato di gennaio: il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti dichiarato che nelle prossime settimane, di concerto con il dicastero dell’Economia e delle Finanze, presenterà "delle proposte per incentivi al settore dell’automotive". L’affermazione è emersa a margine della riunione tenuta al dicastero di sua competenza con i rappresentanti della Confindustria, dell’Anfia e delle imprese del settore.

Strategia definita. Già nelle scorse settimane, il ministro aveva preannunciato l’intenzione dell’esecutivo di procedere in tal senso. La nota del ministero sottolinea anche come l’incontro odierno sia stata l’occasione per "una ricognizione sugli strumenti e sulle risorse messe a disposizione dal ministero per lo Sviluppo economico per sostenere una filiera strategica del sistema produttiva del Paese, con l’obbiettivo di garantire l’equilibrio tra esigenze economiche, ambientali e sociali".