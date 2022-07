Una storia lunga più di 15 anni quella della DR Automobiles Group, azienda fondata nel 2006 dall’imprenditore Massimo Di Risio (da qui il nome del gruppo). Già attivo nel mondo dell’auto con un'importante concessionaria della Fiat, negli Anni 2000 decide di lanciarsi in un'avventura commerciale mai tentata prima alle nostre latitudini: portare sul mercato italiano ed europeo vetture di origine cinese puntando su un rapporto tra prezzo e dotazione inarrivabile per gli attori dell’industria automotive.

Atto primo. Cavalcando l’onda del crescente successo delle Suv, nel 2006 la DR - forte degli accordi intrapresi con il costruttore cinese GAC - lancia la sua prima autovettura: si chiama 5 ed è una Suv di segmento C proposta con un prezzo di attacco davvero allettante (meno di 15.000 euro) e con tanti accessori di serie (dai cerchi di lega al tetto apribile passando per i sedili di pelle). Strettamente imparentata con la Chery Tiggo, veniva assemblata e riadattata al mercato italiano nello stabilimento molisano della DR che si occupava degli interni e di alcuni particolari estetici che la differenziavano dalla parente del lontano oriente.

Il cambio di passo. Da quel momento la DR ha compiuto grossi passi avanti: in pochi anni è arrivata una vasta rete di concessionari e centri di assistenza e dopo un periodo di crisi tra il 2013 e il 2015 la gamma si è allargata a vista d’occhio. Nuove autovetture, sempre di origine cinese ma nettamente migliorate rispetto ai modelli delle origini, oggi complete di dotazioni tecnologiche e di sicurezza più simili ai modelli europei ma ancora una volta contraddistinte da un prezzo di listino concorrenziale. Evoluzioni che hanno permesso alla DR di tornare in forte crescita con circa 8 mila vetture consegnate nel 2021, più del doppio rispetto ai due anni precedenti: scopriamo in questa gallery tutti modelli commercializzati oggi dalla DR (e dagli altri marchi del gruppo, EVO, Sportequipe e Ickx) in Italia.