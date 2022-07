Non nasconde la soddisfazione Guido Tocci, direttore del marchio Dacia in Italia. E fa bene: nel primo semestre del 2022 il brand ha totalizzato il suo miglior risultato di sempre: oltre 37 mila auto consegnate, in crescita di oltre 20 punti percentuali in un contesto di mercato in forte contrazione. E nel canale dei privati, il marchio romeno è nella Top 3 delle marche più gettonate nel nostro Paese (Sandero e Duster sono le vetture straniere più vendute), addirittura in prima posizione nel mese di giugno (con consegne a 9.300 unità). Se si parla di Gpl, poi, il marchio è leader assoluto, con una fetta di mercato di oltre il 40%. “I record sono fatti per essere battuti”, ammette Tocci, che però ricorda come: “i dati del primo semestre facciano capire chiaramente come sta andando il business e come andrà a chiudersi l’anno”. E le premesse per cominciare a mettere in fresco lo champagne sembrano esserci tutte, nonostante i problemi produttivi che hanno allungato esponenzialmente i tempi di consegna: oggi, per esempio, per avere una Sandero bifuel ci vogliono sette mesi d’attesa.

È il momento giusto per Dacia. Per Tocci, questo sprint commerciale è il risultato di più fattori: “Evidentemente qualcosa è successo all’interno del nostro brand”, a cominciare dalla separazione di Dacia e Renault in due business unit distinte, operazione voluta da Luca de Meo, gran capo del Gruppo francese. Ciò significa che ora “il personale che lavora in Dacia vi si dedica al 100% e non lo fa più nei ritagli del tempo dedicato alla Renault”. Ciò ha permesso di ottimizzare l’operatività del costruttore e massimizzarne le potenzialità. Ma, secondo Tocci, è anche “questione di fattori esogeni”, ovvero del momento storico in corso: in pratica, con un’inflazione al galoppo – figlia pure della guerra in Ucraina – e un potere d’acquisto del pubblico più limitato, i clienti che hanno ancora voglia di spendere per acquistare un’automobile intendono farlo al meglio. Ovvero, puntando sul miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Cambiare immagine, una priorità. Ma non è solo questione di attenzione al budget: fra i motivi principali che guidano le scelte degli automobilisti c’è anche il design. Un fatto, oltretutto, abbastanza noto: ecco perché in Dacia stanno facendo uno sforzo in questo senso, cercando di scrollarsi di dosso non solo l’idea del prodotto low-cost in sé, ma pure le forme (semplificate) che generalmente accompagnano questo tipo di approccio. Per rendersene conto, basta mettere a confronto le Dacia di precedente generazione con quelle più attuali, ma sarà soprattutto la Duster del 2024 – con forme molto simili a quelle della concept Bigster – a far compiere un ulteriore cambio di passo alla marca. Fino a quella data, però, l’intera gamma potrà contare su un frontale con mascherina e logo aggiornati.