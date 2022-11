Stati Uniti - Consumer Reports: elettriche meno affidabili per via delle nuove tecnologie

Toyota, Lexus e BMW sono i brand automobilistici con i modelli più affidabili presenti sul mercato statunitense, mentre la coda della classifica vede la presenza all’ultimo posto della Mercedes-Benz e di diversi marchi statunitensi, tra cui la Tesla. È quanto emerge dalla consueta ricerca condotta dall’associazione Consumer Reports, che quest’anno ha intervistato oltre 300 mila proprietari di veicoli prodotti tra il 2000 e il 2022 per chiedere quali siano stati i maggiori problemi riscontrati in 17 categorie, tra cui motori, trasmissioni ed elettronica di bordo.

Asiatiche superstar. La classifica vede, innanzitutto, una netta predominanza di marche giapponesi, grazie a un punteggio medio di 59 su una scala tra zero e 100. Al quarto posto si piazza, infatti, la Mazda, scesa di due posti rispetto all’anno scorso anche per la forte salita della BMW, capace di recuperare ben dieci posizioni. Seguono Honda, Audi, Subaru, Acura, Kia e Lincoln. Quest’ultima, in miglioramento di 14 posizioni grazie a Corsair e Nautilus, è una delle poche marche statunitensi in grado di reggere la concorrenza estera. Le Case del Vecchio Continente, con 51 punti di media, sono seconde solo a quelle asiatiche, mentre le statunitensi si fermano a 40.

Male i pick-up, bene le berline. A penalizzare i brand americani è la loro forte esposizione ai pick-up di grandi dimensioni, il segmento meno affidabile in assoluto. Sono, invece, le berline, le compatte e le coupé a rappresentare la categoria migliore con 58 punti, nonostante siano ormai sempre meno popolari tra i consumatori americani. Le Suv arrivano a 51 e i minivan a 44. Nelle alimentazioni spiccano le ibride e, in misura minore, le ibride plug-in, mentre le elettriche riservano non poche sorprese negative a causa di frequenti problemi riscontrati nei pacchi batteria, nei dispositivi di ricarica e nei sistemi di propulsione.

Le marche peggiori. In ogni caso, le auto a batteria rappresentano ancora una porzione limitata: la ricerca copre 24 brand e 275 modelli, ma solo 11 elettriche di sette marchi. Tra queste è la Kia EV6 la più affidabile, mentre la peggiore è la Hyundai Kona. La Tesla, per la quale sono stati intervistati oltre 2 mila proprietari, è stata capace quest’anno di scalare quattro posizioni, ma, con il suo 19esimo posto, rimane sempre tra le peggiori per i persistenti problemi a carrozzeria, verniciatura, finiture, climatizzatore, sistema sterzante e sospensioni, che annullano i risultati raggiunti nei sistemi di propulsione: la Model 3 è in linea con la media, mentre fanno peggio S, Y e X. La Casa americana è comunque in buona compagnia in coda alla classifica: la Mercedes-Benz si piazza per la prima volta all’ultimo posto per colpa di un aumento dei problemi elettronici e viene superata, nell’ordine, da Jeep, Volkswagen, GMC e Chevrolet. Sopra la Tesla si piazzano Ford, Cadillac e Ram.

I modelli più (e meno) affidabili. La classifica dei modelli più affidabili è dominata dalla Toyota Corolla Hybrid, seguida dalla Lexus GX e dalla Mini Cooper, mentre le tre peggiori sono le Ford F-150 Hybrid, Hyundai Kona Electric e Lincoln Aviator. A ogni modo, la classifica generale non include numerosi modelli disponibili sul mercato americano. Infatti, Consumer Report ha escluso dalla classifica dei brand Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche e Rivian per insufficienza di dati o per una gamma troppo ristretta.