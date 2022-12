Osservatorio Crif - Calano ancora le richieste di finanziamenti auto

Quinto calo consecutivo, in novembre, della richiesta di prestiti auto. Stabile e vicinissimo al massimo storico toccato a ottobre 2022, invece, l’importo medio dei prestiti. Questa, in estrema sintesi, la fotografia scattata da Crif sulle richieste di finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto nuove e usate, di cui Quattroruote pubblica i dati in esclusiva. In particolare, dall’analisi delle istruttorie di credito sul Sistema di informazioni creditizie gestito da Crif emerge come il mese scorso il numero di richieste sia diminuito dell’1,6% rispetto al corrispondente mese del 2021. Si è trattato, come detto, del quinto calo consecutivo, ma la dinamica negativa ha continuato anche in novembre ad attenuarsi, coerentemente con il progressivo recupero delle immatricolazioni registrato negli ultimi mesi.

L’importo medio. Se, invece, si considera l’importo medio, il valore, nel mese di novembre, si attesta a 18.141 euro, appena quattro euro in meno dei 18.145 euro di ottobre, dato che peraltro aveva costituito il nuovo record storico. L’importo è il secondo più elevato degli ultimi dieci anni. Se, invece, si prendono in considerazione i primi undici mesi del 2022, l’importo medio è pari a 16.729 euro, il 7,2% superiore a quello del corrispondente periodo del 2021 (15.606 euro).

Le fasce. Quasi la metà delle istruttorie di credito si caratterizza, comunque, per un importo compreso tra 10 e 20 mila (il 45,6% del totale), ma il 31,4% delle richieste presenta un valore superiore ai 20 mila euro (contro il 25,2% che si registrava solamente un anno fa). Se si disaggregano i dati su base territoriale, si trova che in novembre il primato tra le regioni spetta ancora una volta al Trentino-Alto Adige, con 19.747 euro, seguito dal Piemonte (19.694) e dalla Campania (19.036). In coda alla graduatoria si collocano invece, la Basilicata (15.953), la Toscana (16.869) e le Marche (17.086).