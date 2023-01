Usato - Aumenta l'età media, diesel in leggerissimo calo

Il mercato italiano delle auto usate lancia leggeri di segnali di miglioramento alla fine dei primi 11 mesi del 2022, anche se permangono alcune problematiche direttamente legate alla scarsa disponibilità di prodotto presso le reti di vendita: il crescente peso degli scambi tra privati e l’età sempre più vecchia dei veicoli oggetto di trasferimento. In particolare, secondo l’ultima analisi dell’Unrae, tra gennaio e novembre i trasferimenti di proprietà hanno interessato 4.155.108 veicoli di seconda mano, con una riduzione anno su anno del 9,1% (poco meglio del -10% registrato nei primi 10 mesi), frutto del -11,5% dei passaggi netti e del -5,7% per le minivolture.

Cresce l’età. L’analisi mostra anche una flessione generalizzata per tutte le regioni italiane, confermando al 34,8% la quota dei passaggi netti di proprietà nelle prime tre (Lombardia, Lazio e Campania), e soprattutto, un nuovo aumento dell'età delle vetture oggetto di trasferimento. Infatti, i passaggi di veicoli con oltre 10 anni salgono dal 47,3% del pari periodo del 2021 al 51,7% (era il 51,6% nei primi 10 mesi), mentre rimane stabile al 15% la quota delle auto da sei a 10 anni e sale al 12,1% quella per mezzi da 4 a 6 anni. Infine, la minor disponibilità di Km 0 porta la quota delle auto con meno di un 1 anno a scendere dal 6,8% al 5,6% e per quelle da 1 a 2 anni dal 5,7% al 3,6%.

La leadership del diesel. La suddivisione dei trasferimenti netti per tipologia di alimentazione conferma il predominio del diesel, per quanto in costante, seppur lieve, ridimensionamento: le vetture a gasolio rappresentano il 48,5% dei trasferimenti (48,7% tra gennaio e ottoebre), 2,1 punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente, mentre quelle a benzina salgono dal 30,9 al 40,4%. Terzo posto per il Gpl, in miglioramento dal 4,2% al 4,4%, mentre le ibride passano dal 2,4% al 3,5%. Il metano si ferma al 2,2% (2,3% un anno fa), le elettriche pure salgono dallo 0,3% allo 0,5% e le ibride plug-in dallo 0,3% allo 0,4%.

Dominano i privati. L'Unrae evidenzia anche una continua accelerazione per gli scambi tra privati, che arrivano al 60,4% dei passaggi (60% al 30 ottobre) e guadagnano 12,6 punti a causa, come detto, della minore disponibilità di prodotto presso le reti di vendita. Di conseguenza, scendono dal 47,2% al 36,1% i trasferimenti da operatore a cliente finale, dallo 0,8% allo 0,6% quelli provenienti dal noleggio e dal 4,2% al 2,8% quelli da Km 0.

Le minivolture. Sul fronte delle minivolture, cresce al 62,9% la quota dei privati o altre società che permutano la propria vettura, mentre si riduce al 26,1% il peso dei ritiri di auto da parte degli operatori e al 10% quello di veicoli km 0 o provenienti dal noleggio a lungo termine. In termini di alimentazioni, continua a perdere terreno il diesel, che scende al 53,3% (-3,6 punti percentuali), le benzina salgono al 33,1% (+0,8 p.p.) e il Gpl al 5,0%. Stabile il metano (2,7%), crescono le elettrificate: al 4,5% le ibride, allo 0,9% le BEV e allo 0,6% le plug-in. Infine, si conferma l’incremento delle auto con più di 10 anni, che arrivano al 40,1% del totale, a scapito di tutte le altre fasce di anzianità con l’unica eccezione della fascia quattro-sei anni in leggero recupero.