Book Unrae 2022 - In Italia un parco circolante sempre più ampio e vecchio

Un parco circolante sempre più ampio e in continuo e "inesorabile invecchiamento". E' una delle principali evidenze del Book 2022 pubblicato dall'Unrae, l'associazione nazionale delle Case estere. In particolare, il 2022 ha visto il parco salire a 39,3 milioni di veicoli dai 38,8 milioni del 2021, mentre l'età media ha superato i 12 anni, arrivando a 12,2 (erano 11,8 due anni fa).

Parco obsoleto. Inoltre, il 24,7% delle auto in circolazione sono ante Euro 4 con oltre 17 anni di età. In questo caso, però, c'è un miglioramento rispetto all'anno scorso quando la percentuale era al 26,2%, ma un quarto circa della flotta italiana rimane comunque ancorato a tecnologie ormai obsolete, in particolare sul fronte della riduzione delle emissioni. Le Euro 4, invece, sono il 23,7%, le Euro 5 il 17,5% e le Euro 6 il 34,2%.

Battuta d'arresto per le elettriche. Il mercato italiano, che l'anno scorso ha visto appena 1,317 milioni di immatricolazioni, un livello vicino al minimo storico di 1,304 milioni del 2013 e lontano dalla media dei 2 milioni degli ultimi 30 anni, ha riscontrato comunque progressi sul fronte della transizione energetica: la quota dei motori a benzina è scesa dal 30% al 27,7% e quella dei diesel dal 22,1% al 19,6%, lasciando la leadership alle auto ibride che salgono al 34%. Tuttavia, l'Unrae evidenza anche la "drastica battuta d'arresto" per elettriche e ibride plug-in, con una perdita di 20.000 unità rispetto al 2021 (-14,8%) e una quota calata all'8,8% (soprattutto a causa della flessione delle elettriche pure). L’Italia si piazza così all’ultimo posto fra i 5 maggiori mercati, con Germania in testa (31,4%), seguita da Regno Unito (22,9%), Francia (21,6%) e Spagna (9,7%). Le cause, per l'associazione, sono da attribuire a incentivi mal congegnati e un numero insufficiente di infrastrutture di ricarica, come dimostra l’ultimo dato disponibile per il confronto europeo (a fine settembre 2022) che pone l’Italia, con circa 33 mila colonnine, al 15.mo posto nel ranking europeo con soli 6,7 punti di ricarica per 100 km contro una media di 8,9 punti. "Nel 2022 la crescita delle infrastrutture di ricarica è stata molto dinamica, ma il rapporto rispetto al circolante risulta elevato solo per l’esiguità dello stesso", mentre "l’accelerazione delle infrastrutture è troppo recente per aver potuto stimolare l’incremento del parco".

Canali e carrozzerie. Quanto ai canali, il Book evidenzia come nel 2022 siano diminuite (-15,7%) le immatricolazioni fatte da acquirenti privati, la cui quota è scesa dal 63,2% al 58,9%. In parallelo è continuata l’ascesa del Noleggio a lungo a termine (+19,6%) che guadagna 5,6 punti di quota e sale al 23,1%, spinto dalla diffusione dell’utilizzo di questa modalità sia dagli stessi privati che dalle aziende. Tra l'altro, a livello territoriale le uniche regioni che hanno incrementato le immatricolazioni sono il Lazio (+5,1%) e la Val d’Aosta (+17,5%), grazie proprio ai risultati positivi del noleggio. Tuttavia, il macro-canale delle società, penalizzato da una fiscalità sfavorevole, in Italia ha la quota più bassa (41,7%) rispetto a Germania (64,1%), Spagna (55%), Francia (54,6%) e Regno Unito (49,3%). Sul fronte delle carrozzerie, si conferma la prevalenza dei crossover, saliti al 43,2% (a cui si aggiunge anche il 10,5% dei fuoristrada) scalzando dal podio le berline scese al 39,6%, e per il colore il predominio indiscusso del grigio (38%) sul bianco (22,5%) e sul nero (17%).