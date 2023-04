Auto usate - Febbraio in calo, aumenta l'interesse per le ibride

A febbraio, il mercato delle auto usate torna in territorio negativo. Secondo i dati elaborati dall'Unrae, i trasferimenti di proprietà sono stati 401.117, in calo dell’1% rispetto al pari mese dell'anno scorso. In particolare, l'andamento è dovuto a una contrazione dell'1,5% per i trasferimenti netti (228.163) e dello 0,2% per le minivolture (172.954). Il primo bimestre rimane, comunque, in attivo grazie al contributo di gennaio: dall'inizio dell'anno, i trasferimenti sono stati 780.477 (+4%), di cui 450.734 netti (+2,6%) e 329.743 minivolture (+5,9%).

Salgono le ibride. Fra le motorizzazioni, il diesel risulta in calo tra le preferenze dei contraenti, ma conferma la leadership con il 47,3% dei trasferimenti netti (49,6% a febbraio 2022). In recupero i veicoli a benzina, che passano dal 39,7% al 40,1%, mentre le ibride salgono al terzo posto con il 4,8% (3,3%), superando il Gpl (in lieve aumento dal 4,3% al 4,5%). Il metano sale dal 2,1% al 2,4%, mentre le elettriche pure scendono dallo 0,6% al 0,4% e le ibride plug-in risultano stabili allo 0,5%.

Bene il noleggio. Sul fronte della tipologia dei contraenti, gli scambi tra privati e aziende scendono dal 56,9% al 56,2%, mentre quelli da da operatore a cliente finale salgono dal 39,4% al 39,7%. Le auto provenienti dalle flotte del noleggio a lungo e breve termine passano dallo 0,7% all'1,4%, mentre le Km 0 perdono 0,4 punti e si fermano al 2,6%.

Stabile l'anzianità. Se l'analisi geografica conferma la tradizionale leadership della triade Lombardia-Lazio-Campania, quella sull'età dei veicoli oggetto di trasferimento mostra una frenata nel trend di continua crescita dell'anzianità. In particolare, i trasferimenti netti di vetture con oltre dieci anni flettono dal 50,5% al 50,2%, mentre sale dal 15% al 15,4% la quota delle auto com un'età dai sei ai dieci anni. Il peso dei mezzi da quattro a sei anni risulta sostanzialmente stabile al 12,1% e quello delle auto più "giovani", da zero a un anno, cala dal 6,3% al 5,6% per colpa della minor disponibilità di Km 0. Infine, risultano in recupero le vetture da uno a due anni, che salgono dal 3,7% al 4,5%.

Le minivolture. Nelle minivolture predominano privati e permute, con il 61,9% (62,4% un anno), mentre cala la quota dei ritiri da parte degli operatori (dal 26,4% al 26,2%) e crescono, dal 9,2% al 10,8%, le auto ritirate provenienti dal noleggio a lungo e breve termine. Sul fronte delle alimentazioni, le diesel scendono dal 53,8% al 53,5% e le benzina dal 33% al 31,3%. Stabili metano (2,5%), elettriche (0,8%) e ibride plug-in (0,5%), in crescita al 5,2% le Gpl e al 6,1% le ibride. Per l'età, si stabilizza al 39,7% la quota di auto con oltre dieci anni, mentre crescono le fasce di anzianità da sei a dieci anni (19,2%), da quattro a sei anni (13,6%) e da uno a due anni (6,3%). Cedono, invece, oltre due punti le auto da zero a un anno (5,2%).