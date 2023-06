Usato - Unrae: "Ad aprile metà del mercato riguarda auto con più di 10 anni"

Ad aprile, il mercato delle autovetture usate si è confermato in territorio positivo: i 363.964 trasferimenti di proprietà implicano una crescita del 2,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (+3,2% per le minivolture, +1,5% per gli scambi netti). In tale contesto, secondo le ultime analisi del Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, continua il predominio del diesel tra le alimentazioni e si conferma l'elevata anzianità dei veicoli: oltre il 50% degli scambi riguarda vetture con più di dieci anni di età.

Domina il gasolio, età elevata. In particolare, il primo posto tra le motorizzazioni è sempre occupato dai veicoli a gasolio con il 48,4% dei trasferimenti netti (48,7% ad aprile 2022). Seguono le auto a benzina con il 38,3% (40,2%), le ibride con il 5,6% (3,6%), il Gpl con il 4,3% (4,4%) e il metano con il 2,4% (2%). In calo le elettriche (dallo 0,7% allo 0,5%), stabili le ibride plug-in (0,5%). Quanto alla natura dei contraenti, gli scambi tra privati/aziende cedono oltre un punto percentuale nel mese, scendendo al 56,8% di tutti i passaggi di proprietà, mentre sfiorano il 39% quelli da operatore a cliente finale (38,2%). Salgono quelli provenienti dal noleggio (dallo 0,8% all'1,4%) e scendono quelli da Km0 (dal 3,2% al 2,8%). In termini geografici, si conferma la leadership della Lombardia con il 15,5% dei trasferimenti, seguita dal Lazio al 9,8% e dalla Campania al 9%. Quanto all'anzianità, la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre dieci anni di anzianità copre sempre la metà dei passaggi anche se scende dal 51,2% al 50%. Sale dal 14,7% al 15,7% il peso delle auto da sei a dieci anni, dall'11,9% al 12,4% quello delle vetture da quattro a sei anni e dal 3,4% al 4,5% per i veicoli da uno a due anni. In contrazione la quota delle auto da due a quattro anni (dal 12,3% all'11,6%) e quella delle auto da zero a un anno (dal 6,5% al 5,8%).

Le minivolture. L'analisi delle minivolture mostra un calo, dal 65,2% al 63,2%, della quota di privati o altre società che permutano la propria vettura, mentre rimangono stabili al 25,6% i ritiri da parte degli operatori, crescono quelli provenienti dal noleggio a lungo e breve termine e calano quelli legati alle Km0. Quanto alle alimentazioni passano dal 54,3% al 53,8% le diesel e dal 33,2% al 31,4% le auto a benzina. Salgono al 6% le minivolture di auto ibride, mentre le ibride plug-in e le elettriche si posizionano allo 0,7%. Infine, la quota delle vetture con più di dieci anni scende al 40,5%. In crescita, invece, le fasce di anzianità da sei a dieci anni (19,3%), da quattro a sei anni (14,1%) e quella da uno a due anni (5,5%). Cedono le auto da zero a un anno (4,6%) e quelle da due a quatro anni (16%).