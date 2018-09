Opportunità per i giovani Autostar seleziona candidati per la sua Academy

Autostar, gruppo di concessionarie che opera tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia con 12 sedi, rinnova il suo impegno nel mondo del lavoro lanciando l'edizione 2018 della sua Sales Academy, un corso di formazione nato nel 2015 con lo scopo di selezionare e formare professionalità nel settore della vendita da inserire nei propri organici.



Formazione sul campo. Dopo la prima fase di reclutamento, i candidati saranno sottoposti a colloqui psicoattitudinali. Tutti coloro che supereranno la selezione saranno ammessi al programma di formazione, che prevede cinque settimane di teoria e di prove pratiche in aula. In seguito avverrà la vera e propria presa di contatto con la realtà: affiancati da un tutor, i giovani potranno toccare con mano la quotidianità operando in una concessionaria del gruppo. Del resto, lo stimolo derivato dall'alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche sul campo è uno dei pilastri della Sales Academy. Per questa edizione, che partirà alla fine di settembre, sono disponibili ancora posti e i giovani che volessero cimentarsi con questa opportunità possono inviare la loro candidatura attraverso il sito dell'Academy.