Accademia ED Al via le selezioni per il Master Marketing Automotive

Partono lunedì 28 gennaio le selezioni per l’edizione 2019 del Master Marketing Automotive dell’Accademia Editoriale Domus (in passato nota anche come Quattroruote Academy), che dal 2014 continua a registrare un crescente successo nella formazione di figure professionali specializzate nel settore automobilistico.

Una storia di successo. Nei suoi quasi cinque anni di vita, l’Accademia ha già organizzato oltre una quindicina di corsi, nazionali e internazionali, coinvolgendo 550 docenti di altissimo profilo, tra i quali presidenti, amministratori delegati, direttori marketing e comunicazione provenienti da tutte le case auto presenti nel nostro Paese, oltre a ospiti stranieri e grandi maestri del car design. Ma il dato più importante è che il tasso di occupazione dei partecipanti ai corsi, 150 ad oggi, risulta superiore al 90%, prova della preparazione e delle opportunità che vengono assicurate.

Il Master Marketing Automotive. Quello che prenderà il via il prossimo mese di maggio è un vero e proprio corso di specializzazione post universitaria, della durata di due mesi, riservato a laureati da inserire nel mondo del lavoro nel settore automotive. Un corso unico in Italia, che aggiunge alle conoscenze maturate negli studi universitari una preparazione specifica di altissimo profilo sul settore auto, per poter operare al meglio in tutte le situazioni che si presentano all’interno di una divisione Marketing. Per alcuni selezionati ci saranno a disposizione borse di studio, che permetteranno la frequenza senza costi di partecipazione.

Tutto quello che bisogna sapere. ll processo di selezione prevede la valutazione di diversi elementi, dai risultati degli studi precedenti (voto ottenuto nelle lauree di provenienza inseriti nella domanda di ammissione) al Curriculum vitae (con particolare attenzione alla lettera motivazionale), dal livello di conoscenza dell’inglese (valutato sulla base delle certificazioni, ma anche in fase di colloquio) fino alla conoscenza e all'utilizzo dei programmi Word, Excel e Power Point. Il corso prevede una frequenza di tre giorni settimanali (martedì, mercoledì e giovedì) con un impegno medio di sette ore al giorno, per un totale di 24 giornate. Le circa 170 ore di lezione, tra aula e pista, sono distribuite dal 7 maggio al 27 giugno 2019.

Anche in pista. Oltre alle lezioni in aula per una preparazione qualificata e di alto profilo, confrontandosi con i migliori professionisti del settore, sono previste sessioni pratiche in pista, accompagnati dai collaudatori di Quattroruote, per scoprire i segreti e toccare con mano l'automobile in tutte le sue peculiarità. Al termine del corso, il Curriculum vitae di ciascuno studente verrà trasmesso alle Risorse Umane delle case automobilistiche partner del progetto per un possibile ingresso come stagisti nell'area Marketing. Tutte le informazioni su questo e sui prossimi Master (Design and Development of Vehicle Dynamics, Comunicazione, Restauratori auto d’epoca, Flotte automotive) e il modulo per inviare la candidatura sono sul sito Accademia Editoriale Domus.