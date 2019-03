Noleggio di lusso

La società di noleggio a breve e medio termine di vetture d'alta gamma Primerent, nata a Roma nel 2006, ha inaugurato la prima boutique di Milano, in corso Sempione 28. Secondo l'amministratore delegato, Saverio Castellaneta, l'apertura segna l'interesse per il capoluogo lombardo (dove c'è già una sede aziendale) e, più in generale, il nord Italia.

Obiettivo Veneto o Emilia. Primerent gestisce una particolare modalità di noleggio, scelta anche da Hertz come partner per il servizio Collection. Dopo il negozio di Milano aprirà una seconda boutique, probabilmente in Veneto (a Padova o Verona) o in Emilia Romagna. Inoltre, Castellaneta pensa a "sedi pop up per l’alta stagione in alcune località come Olbia, dove siamo presenti da alcune estati". Il servizio di consegna e ritiro personalizzato è utilizzata da diversi turisti, anche se ci sono molti clienti business, tra cui le stesse società di noleggio a lungo termine.

In crescita. Forte di una terza sede a Firenze, dopo quella di Roma e le due di Milano, Primerent ha lanciato un piano di che crescita che porterà a gestire una flotta di 250 veicoli, tra cui spiccano Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati, Audi, BMW, Jaguar, Bentley e Aston Martin. In arrivo ci sono anche la nuova Range Evoque e la Cayenne Coupé: "Ci richiedono supercar tradizionali, ma presto inseriremo anche qualche vettura elettrica - aggiunge Castellaneta - La prima sarà la Mercedes EQ". La domanda è in aumento, sia in Italia che all’estero: tra i clienti, oltre ai russi, sono in aumento i cinesil. I noleggi durano mediamente quattro o cinque giorni e hanno un costo medio superiore ai duemila euro.