Tutti pazzi per il noleggio a lungo termine. Per la prima volta, la flotta di veicoli in circolazione ha superato la fatidica soglia del milione di unità. Di questi, oltre 800 mila sono autovetture e poco più di 200 mila sono veicoli commeriali leggeri. Lo ha annunciato l’Aniasa, l’associazione dell’industria dell’autonoleggio e dei servizi automobilistici, rivelando che nei primi nove mesi del 2019, a fronte di un mercato complessivamente stabile, le immatricolazioni sono cresciute del 14%.

Diesel giù di 10 punti. Ma non sono tutte rose e fiori. Secondo l’organizzazione guidata da Massimiliano Archiapatti, infatti, anche la principale formula di acquisizione dell’auto da parte delle imprese sta risentendo della campagna di “demonizzazione del diesel, condotta anche attraverso blocchi ingiustificati alla circolazione in città dei veicoli di ultima generazione, con emissioni ridotte al minimo”. Tra gennaio e settembre le immatricolazioni di veicoli a gasolio sono diminuite del 12%, 20.000 vetture diesel immatricolate in meno assorbite quasi tutte dalla scelta del benzina (+18.000), “con conseguente aumento nelle emissioni di CO2”, sottolinea l’associazione. Le alimentazioni alternative, invece, non vedono crescere sensibilmente la propria quota di mercato e restano stabili intorno a un complessivo 10% del totale “nuovo” (ibride al 6%, Gpl al 2% e all’1% elettriche e a metano).

Tre auto su quattro sono piccole e medie. Limitatamente alle autovetture immatricolate nei primi nove mesi, sono cresciute city car e utilitarie che, insieme alle vetture medie, costituiscono il 75% del totale. Tre vetture su quattro tra quelle immatricolate a noleggio sono quindi auto di dimensioni medio-piccole, “un dato”, commenta l’associazione dell’autonoleggio, “ben lontano dallo stereotipo che sembra ancora albergare e giustificare alcune scelte irragionevoli del decisore politico che, da ultimo in ordine di tempo, nella recente Manovra aveva inizialmente motivato un aumento di oltre il 300% (poi rivisto fino a quasi annullarlo) della tassazione sull’uso dell’auto aziendale come una misura che avrebbe penalizzato solo limitate fasce di popolazione privilegiata che utilizzava Suv o vetture di elevata cilindrata. Un’ulteriore conferma in tal senso arriva dalla top ten delle vetture più scelte dalla clientela del noleggio a lungo termine, che vede in testa nelle prime cinque posizioni Fiat Panda, Renault Clio, Fiat 500X, Lancia Ypsilon e Fiat Tipo”.

Archiapatti: politica miope. “Gli ultimi dati”, ha commentato Archiapatti, “fanno emergere un quadro di luci e ombre per il noleggio a lungo termine: le luci sono legate alla conferma e al consolidamento del crescente appeal delle soluzioni a noleggio, scelte sempre più spesso per soddisfare le esigenze di mobilità, sostenibile e sicura, aziendale, cittadina e turistica nel nostro paese; le ombre dipendono dall’approccio alle tematiche strategiche della mobilità da parte delle istituzioni nazionali e locali che attraverso normative miopi e ordinanze restrittive contraddittorie che prendono di mira il settore e rischiano di frenare l’avanzata della sharing mobility e il rinnovo del parco circolante più vecchio d’Europa”.