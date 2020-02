Sono stati presentati ieri a Parigi i conti 2019 di Europcar, stilati dopo un anno complesso in cui la multinazionale francese del noleggio a breve termine ha messo a segno performance positive, con ricavi a quota 3 miliardi (+0,9% sul 2018) e un utile netto a 38 milioni di euro. Si tratta di dati positivi che, però, non mettono al riparo da un 2020 che si annuncia difficile: "La seconda metà del 2019 è stata impegnativa, con il rallentamento dell'economia europea e l'impatto della Brexit sulle nostre attività aziendali e del tempo libero", ha commentato Caroline Parot, ceo di Europcar Mobility Group, che non ha nascosto le preoccupazioni per il 2020. "Questo ci ha portato ad accelerare l'implementazione dei nostri programmi di efficienza e standardizzazione, in modo da adattare la nostra base di costi. Infine, in questo contesto caratterizzato da una domanda e da una pressione sui prezzi, abbiamo rivisto i nostri piani".

L'anno in corso. Le difficoltà di mercato impongono una revisione delle strategie di crescita, che devono puntare sempre di più sulla qualità del business, grazie anche a continui investimenti nel digitale e al boom della mobilità urbana: "Anche quest’anno, il mercato rimarrà complesso, con tante incertezze in Europa, dai problemi ambientali a quelli sanitari. A questo proposito, pur non avendo operazioni dirette nella regione APAC, stiamo monitorando attentamente l'evoluzione della situazione di epidemia nel nostro settore e nella nostra azienda, dal punto di vista dei dipendenti e del business. Allo stesso tempo, essendo il 2020 una pietra miliare sulla via del nostro piano Shift 2023, ci concentreremo fortemente sulla qualità dei ricavi, sul miglioramento dei margini e sulla generazione di flussi di cassa".