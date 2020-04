Anche Arval Italia scende in campo per sostenere la lotta al coronavirus. Lo fa sia attraverso una donazione di 100.000 euro riservata a enti e associazioni operanti nei territori in cui lavora la maggior parte dei suoi collaboratori, sia fornendo gratuitamente 55 veicoli della propria flotta fra le onlus del volontariato, le aziende sanitarie locali, gli operatori e le società attive nel settore medicale.

L’impegno sul territorio. In Lombardia, dove la società francese è presente con la sede di Assago (MI), che ospita più di 500 persone, Arval Italia sostiene il fondo "Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus" e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. In Toscana, invece, dove si trova il suo headquarter, nel comune di Scandicci (FI) l’azienda ha scelto di contribuire al fondo comunale "Emergenza Covid-19 – Io dono, tu doni, noi vinciamo". Le quote così raccolte saranno utilizzate per l’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva all’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, e all’iniziativa dei servizi avviati a supporto di famiglie e persone considerate socialmente deboli da parte della Compagnia di pubblica assistenza Humanitas. Oltre a queste attività collegate al territorio, Arval Italia ha contribuito alla donazione di 500.000 euro effettuata dal Gruppo BNP Paribas a favore della Croce Rossa Italiana.

#backontrack