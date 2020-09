Le auto a noleggio a breve termine sono sempre più nel mirino dei ladri: lo dicono gli ultimi dati forniti da Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Nel 2019 sono stati sottratti 1.800 veicoli: cinque al giorno. Il comparto ha dunque registrato un record di furti (+11% sull’anno precedente), che ha causato un danno per gli operatori di oltre 12,5 milioni di euro (+22%). Le regioni più colpite dal fenomeno, nelle quali si concentra il 90% delle ruberie, sono cinque: Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia. La buona notizia, se così si può dire, riguarda la percentuale dei veicoli recuperati (890 in tutto, +12,5% sul 2018) grazie ai nuovi apparati tecnologici di cui sono dotate le vetture a noleggio.

Nel mirino le auto nuove. Questi numeri, come sottolinea l’Aniasa, sono in controtendenza rispetto al trend delle auto dei privati: le organizzazioni criminali, infatti, nel tempo si sono focalizzate sui modelli più redditizi e appetibili per il mercato nero dei ricambi e per l’esportazione nei Paesi dell’Est Europa. Le auto a noleggio, le più recenti sul mercato, grazie alle dotazioni tecnologiche a bordo, vengono recuperate nel 50% dei casi, contro il 36% delle vetture meno recenti. ''Questi dati - ha sottolineato il direttore generale di Aniasa, Giuseppe Benincasa - testimoniano il negativo primato europeo e mondiale del nostro Paese nella graduatoria delle nazioni più colpite dalla piaga dei furti d’auto. Con un forte focus sulle auto a noleggio e in sharing, che portano a un totale di oltre 6.000 unità le vetture rubate in questi settori, mettendo a rischio la sopravvivenza degli operatori meno strutturati''.