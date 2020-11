Auto giù, veicoli commerciali leggeri su. E con un notevole +47,19%. Il mese di ottobre vede il mondo del noleggio in chiaroscuro, con le auto a meno 7,75% e i veicoli commerciali in grande spolvero secondo i dati Dataforce. Numeri, questi, che portano il totale del cumulato da inizio anno a 169.887 contratti per le auto a noleggio, con una flessione del 28,1% (all’appello mancano oltre 66 mila vetture) e un meno 15,4% per i furgoni (5.500 veicoli in meno), e che avranno la prova del nove a novembre: un mese durante il quale sembra prefigurarsi un vero e proprio boom delle immatricolazioni (anche se peserà l’esaurimento degli incentivi, soprattutto nella fascia 91-110 gr/km), visto che i primi 15 giorni indicano già un +75% per le auto (+46,41% il noleggio a lungo, +37,48% le flotte di proprietà e +92,68% per i privati) e un +39% per i veicoli commerciali. Dopo un settembre positivo (+10,1%), anche ottobre vede un noleggio a breve termine in crescita sulle nuove immatricolazioni (+7,71%), per quanto da inizio anno si siano contratte del 51,59% (78.319 unità, 84 mila in meno sul 2019), con i veicoli commerciali che calano ma "solo" del 26,26% (2700 unità mancanti all’appello), grazie anche a un ottobre positivo (+9,35%).

Previsioni Dataforce. Se la stima sulla chiusura d’anno a 1.350.000 auto rimane inalterato, cambia il mix dei canali: il noleggio a lungo termine chiuderà con 205.000 nuove immatricolazioni (15,2% del mercato), mentre il breve si attesterà su 95.000 (7% di market share), con un pesante -46,8%. Tra i Vcl si ipotizza una chiusura a 145.000 unità (-19,1%) coil Nlt a quota 35.000 (-16,8%) e il breve a 9.000 (-23,1%). "Il blocco del turismo e le restrizioni alla mobilità cittadina stanno continuando a determinare una drammatica contrazione dei volumi per il noleggio a breve termine e il car sharing, mentre nel lungo termine il ciclo economico negativo sta spingendo le aziende al prolungamento dei contratti in essere in attesa di tempi migliori", spiega il presidente Aniasa Massimiliano Archiapatti, il quale insiste sull'idea di estendere l’ecobonus alle vetture usate elettriche, ibride ed Euro 6.

Le captive si consolidano. Tra i noleggiatori, in ottobre le top continuano a soffrire (-7,75%) salvo qualche fortunata eccezione, mentre le captive continuano a macinare immatricolazioni (anche se rallentano a ottobre, chiuso con un +0.97%). Boom, invece, per le immatricolazioni di Vcl, con le top a a +43,95% e le captive a +70,58%. Leasys continua a mantenere il vertice tra le auto con 35.563 vetture targate da gennaio a ottobre, per un -37,2% anno su anno (market share del 20,9%, con una flessione di 3 punti), seguita a una lunghezza da Arval a quota 35.371 vetture (a -18,4%, per 7.975 unità), con una quota di mercato del 20,8%, in crescita di due punti percentuali. Il gradino più basso del podio è solidamente nelle mani di Volkswagen Financial Services Leasing, che lo scorso mese aveva superato ALD, per una quota di mercato del 13,2% (a +2,3 punti anno su anno). In ottobre, i tedeschi hanno immatricolato 22.441 vetture, con un -12,7% rispetto al 2019. Per la controllata dal gruppo bancario francese Société Générale, che ha appena presentato il suo piano Move 2025, il calo inizia a diventare pesante, pari a circa il 40%, per sole 19.600 nuove vetture immatricolate, con un market share dell'11,5% (-2,3%). Al quinto posto con 17.074 nuove targhe (-38,3%) c’è LeasePlan, che mantiene una quota di mercato in doppia cifra di un nonnulla: 10,1%. La sua fetta di mercato è sempre poco al di sopra di quota 10,1% (-17%). Oltre ai tre colossi internazionali, ALD Automotive, LeasePlan e Leasys, tutti gli altri operatori registrano passivi importanti, a esclusione di Free2move Lease (al settimo posto e con un ottimo +57,7%), Sifà (al nono, con +33,8) e GFC (al quindicesimo, con +32,8%). In sesta posizione Alphabet mette a segno un -3,5%, mentre all’ottavo c'è UnipolRental (ex Car Server) a -23,7%. Seguono Mercedes-Benz Charterway (-13,9%), ES Mobility dell’alleanza Renault-Nissan (-47,2%), Athlon (-82,5%) e Toyota Fleet Mobility, che lo scorso anno non era presente nelle classifiche di Dataforce. La classifcia continua con Rent2Go (-46,2%), Program (-29,4%) e PAN (-32%). Diversi i noleggiatori in attivo per le immatricolazioni di Vcl, classifica ai vertici della quale si danno battaglia Leasys e Arval, seguite a distanza da LeasePlan. Proprio quest'ultima chiude il periodo in positivo (+20,1%) seguita da UnipolRental (+20,9%), Volkswagen Financial Services (+4,9), Free2Move Lease (+72,5%), Alphabet (+70%) e Rent2Go (+32,1%).

Gli operatori del breve rialzano la testa. Passiamo ora alle società Top, ossia i noleggiatori più dimensionati, che rappresentano attualmente il 67,4% del mercato, una quota in flessione a vantaggio dei piccoli e delle società controllate dai concessionari (queste ultime con una quota di mercato del 23%). Nei primi 10 mesi del 2020 , le Top hanno immatricolato 78.319 vetture (ovvero 83.461 unità in meno): la classifica langue, guidata da Avis Budget Italia (a -51%), che precede Hertz Italiana (-64,7%). Europcar è al terzo posto e ormai tallona Hertz, con una flessione più contenuta, avendo targato nei 10 mesi 9.399 auto, con un decremento di sole 1.832 unità (-16,3%). Quarta è Sixt, con -52,1%. Al quinto posto c'è Locauto, che scende da 9.163 targhe a 5.788 (-36,8%). Sicily by Car (-76,3%) precede Autovia (-54,9%). Nelle posizioni successive troviamo Goldcar, Noleggiare e DeMontis.

Modelli e motorizzazioni. Ottobre è sempre terreno di caccia per la Panda, che raddoppia le immatricolazioni rispetto a 12 mesi fa, con oltre 1.259 unità, seguita dalla Peugeot 3008 (n leggero calo), dalla Fiat 500 (a +58,46%), dall’Alfa Romeo Stelvio (-22,45%, scivolata dal terzo al quarto posto) e dalla Nissan Qashqai (-59,1%, in attesa della nuova generazione). Leggermente diversa la situazione sul cumulato annuo, dove la top 5 è composta nell’ordine da Fiat Panda, Peugeot 3008, Jeep Renegade, Volkswagen Tiguan e Fiat 500X. Tra le motorizzazioni l’elettrico e l’ibrido hanno fatto l’ennesimo balzo in avanti: +126% per le auto elettriche, +263% per le plug-in, +9% per le full e+352% per le mild. In flessione le immatricolazioni di tutti gli altri tipi di alimentazione: benzina a -35%, diesel a -26%, Gpl a -38%, metano a -9%. Nel cumulato annuo, la flessione delle benzina e delle diesel è similare (rispettivamente -40% e -37%). Positivo, invece, il saldo delle vetture di noleggio a lungo termine alimentate a metano (+13%). Raddoppiate le elettriche (+108%), triplicate le ibride plug-in (+230%) e quadruplicate le mild hybrid (+306%). In flessione, infine, le full hybrid (-13%).