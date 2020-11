Con il piano Arval Beyond, il noleggiatore francese accelera sul mondo elettrico e, grazie anche a una partnership con Enel X, crea insieme al proprio network di riparatori - gli Arval Premium Center e gli Arval Center – un ecosistema adatto alla trasformazione elettrificata delle flotte. I riparatori possono così installare infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico attraverso l’offerta Recharge Partner o accedere alle soluzioni di Enel X a uso privato (il cui utilizzo è consentito solo a utenti autorizzati dal proprietario, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) nelle proprie aree di parcheggio.

L’importanza della formazione. La rivoluzione dell’e-Mobility in atto ha bisogno di informazione e di formazione. Arval si è così rivolta alla content company specializzata nell’editoria b2b e in servizi di communication & business strategy NT24.it per assicurare agli Arval Center diversi corsi online. Queste sessioni hanno affrontato temi quali la questione ambientale e l'obbligo di migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, offrendo una panoramica dei principali veicoli elettrici e ibridi in commercio per poi affrontare questioni più tecniche come la tecnologia e le prestazioni delle batterie per veicoli elettrici e ibridi, la normativa di riferimento per sistemi di ricarica e alcuni esempi di progettazione e installazione di sistemi di ricarica. Gli Arval Center potranno inoltre accedere a un corso di formazione per ricevere l’abilitazione PES-PAV, uno dei requisiti fondamentali per diventare figure autorizzate a effettuare lavori di manutenzione su veicoli elettrici o ibridi.