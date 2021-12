Chiavi "fisiche" eliminate grazie alla tecnologia keyless (come già sulle auto di LeasysGO!), un'app intuitiva, o "user friendly" come si dice in gergo, dedicata a chi utilizza le auto a noleggio e un nuovo sito a disposizione dei fleet manager. Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia una versione completamente rinnovata di I-Share, la soluzione di corporate car sharing pensata per semplificare la gestione amministrativa delle flotte aziendali. In più, I-Share è stato integrato con veicoli elettrici e ibridi.

Parola d’ordine: più condivisione. In sostanza si tratta di una evoluzione della piattaforma di corporate car sharing con cui i driver possono condividere lo stesso veicolo aziendale, garantendo l'efficienza operativa e una migliore economia nella gestione della flotta. Per la società, si tratta di una proposta particolarmente adatta alle aziende interessate a valutare una sostituzione graduale della flotta in chiave green. I-Share, si legge nel comunicato, permette ai responsabili delle flotte di ottimizzare la gestione dei propri veicoli condivisi grazie al loro costante monitoraggio, presentandosi come una valida risorsa in particolare in questa fase, nella quale la mobilità dei dipendenti è diventata un tema centrale per i sistemi di welfare aziendale. I -Share, infatti, può rappresentare anche un incentivo all’utilizzo condiviso dell’auto aziendale, che in questo modo si trasforma da benefit esclusivo, in genere per dirigenti e quadri, a benefit condiviso più dipendenti, a costi contenuti. La nuova app e la tecnologia “keyless” azzerano la gestione amministrativa di consegna e riconsegna dei veicoli: i driver possono gestire in completa autonomia i propri viaggi, prenotando l’auto e sbloccando le portiere direttamente dall’applicazione, senza necessità di dover ritirare le chiavi. I fleet manager, da parte loro, possono, attraverso la piattaforma, configurare la flotta in condivisione e le utenze dei driver, impostare le disponibilità e i depositi per il ritiro e la consegna dei veicoli. Si semplifica così la gestione amministrativa della flotta, eliminando i tradizionali registri di prenotazione e identificando in modo certo e tempestivo l’utilizzatore in caso di furti o sinistri. La flotta, inoltre, è sempre sotto controllo grazie alle funzionalità della dashboard presente sul portale, che riporta in maniera puntuale lo stato dei veicoli al fine di monitorarne l’efficienza.

Test per l’elettrificazione. In più, I-Share si apre anche ai veicoli elettrici e ibridi diventando la soluzione ideale per le aziende che, operando in contesti urbani, vogliono testare i modelli di nuova motorizzazione nell’ottica di valutare una graduale sostituzione della flotta in chiave green e potersi spostare senza limiti di accesso nelle varie aree della città. Il rilancio del servizio rientra nel piano di sviluppo di applicativi di gestione della flotta, implementati con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza in termini di "total cost of ownership".