Mobilità alternativa

Sifà sceglie Udine per lanciare il suo primo servizio di car sharing con veicoli elettrici. Sifà Sharing, questo il nome del servizio, è appena partito nei comuni di Udine e Tavagnacco, con una flotta di dieci Renault Zoe, grazie anche al supporto di Hera Comm – società commerciale del Gruppo Hera – che ha favorito la creazione di una nuova rete di stazioni di ricarica pubblica: cinque a Udine e quattro a Tavagnacco. L’iniziativa "si propone di utilizzare l'innovativo sistema di car sharing elettrico in una città come Udine di 100 mila abitanti, dimensione sinora trascurata dai gestori di questi servizi di car sharing che focalizzano la loro attenzione sulle grandi città come Milano e Torino. Il sistema, realizzato con fondi propri, ministeriali e comunitari tramite la Regione Friuli Venezia Giulia, permetterà l'utilizzo di auto elettriche disponibili sia nel territorio del Comune di Udine che in quello di Tavagnacco, nostro partner nel progetto" commenta il sindaco della città friulana Pietro Fontanini.

Come funziona. Questo servizio di car sharing è basato sulle stazioni di ricarica nelle due città - ed è quindi station based - ed è facilemnte accessibile via web o via app (Sifà sharing). Visto il periodo pandemico è inoltre attiva una sessione di sanificazione dopo ogni noleggio, mediante un dispositivo che sfrutta la tecnologia termonebbiogena, grazie alla collaborazione che il noleggiatore di Reggio Emilia ha, anche per la gestione del servizio, con Targa Telematics. "Siamo molto lieti di poter finalmente dare avvio alla gestione del servizio di car sharing nel Comune di Udine e di Tavagnacco. Un’iniziativa che rappresenta una declinazione concreta, sul territorio, di una mobilità realmente sostenibile, elettrica ed etica. Sifà promuove da sempre idee e progetti sostenibili per l’ambiente e lo dimostra l’innovativo progetto di Circular mobility che ha l'obiettivo di favorire un uso più efficiente delle risorse ispirandosi ai princìpi dell’Economia Circolare" spiega Roberto Parlangeli, Direttore centrale di Sifà.