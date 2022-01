Il noleggio a lungo termine attira sempre più anche i privati, ormai arrivati a quota 15,5% del totale, secondo i dati analizzati nel dettaglio per la prima volta dall’Unrae (che ha potuto separare i clienti con partita Iva, cioè aziendali, da quelli che non godono di benefici fiscali). Le ragioni sono molteplici, a partire dalle incertezze della crisi economica, anche legata al Covid-19, ma anche alla carenza dei semiconduttori (e ai ritardi nelle consegne di auto), dalle limitazioni alla mobilità, che disincentivano l’acquisto, alla diffidenza verso l’uso dei mezzi pubblici. Non ultimo, l’ampio ricorso allo smart working, che nell’ultimo periodo ha ridefinito le esigenze di mobilità di privati e aziende. E infine, naturalmente, l’offerta delle aziende di noleggio, sempre più flessibili, nella durata e nella modalità di uscire da un contratto (spesso senza penalità da pagare), ma anche nella possibilità di usufruire di diversi modelli a seconda delle esigenze, per esempio per le vacanze estive. Nei calcoli del noleggio ai privati, infatti, rientrano anche le nuove formule di abbonamento, che stanno prendendo piede con il lancio di nuovi modelli (un esempio, la Link & co) e con la proposta di elettriche per la città, che restano più appetibili per il renting che per un acquisto definitivo, anche a causa dei prezzi impegnativi.

Diesel in testa anche tra i privati. Quanto alle motorizzazioni, secondo i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e analizzati dall’Unrae, il diesel è in testa alle preferenze, ma plug-in ed elettriche coprono il 17,4%. Anche tra gli utilizzatori privati che scelgono di prendere un’auto a noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto in proprietà, preferendo un canone fisso mensile che ingloba anche le principali spese di gestione, l’efficienza del gasolio resta fuori discussione, ma probabilmente i timori di restrizioni nei prossimi anni, soprattutto nelle grandi città, favoriscono la scelta del noleggio piuttosto che l’acquisto. Dietro al diesel, plug-in ed elettriche coprono rispettivamente il 9,6% e il 7,8% delle preferenze delle vetture noleggiate a privati, segno che la modalità del noleggio a lungo si presta bene alle nuove motorizzazioni soggette a rapida evoluzione. In termini assoluti, dei 135.346 contratti di noleggio a lungo termine di auto nell’ultimo trimestre del 2021, il 15,5% (circa 21.000 unità) è stato destinato ad un utilizzatore privato. Un altro spunto interessante: se si somma questa quota di Nlt all’acquisto diretto, nell’ultimo trimestre dell’anno la quota di mercato degli utilizzatori privati sul mercato del nuovo passa dal 63,2% al 70,2%. Se per l’auto, la prevalenza del privato trae vantaggio dal boom dei noleggi, sul fronte dei veicoli commerciali, invece, il fenomeno resta assolutamente marginale: nello stesso periodo, del totale contratti di noleggio a lungo, soltanto l’1,8% è fatto da privati.

Roma batte Milano. A livello geografico, il noleggio a lungo a privati sembra piacere soprattutto al Sud, anche per ragioni assicurative (le polizze sono molto più alte nelle Regioni meridionali). Secondo i dati Unrae, supera il 45% di penetrazione sul totale dell’Nlt in Calabria, seguita da Puglia e Molise, entrambe oltre il 30%, e dalla Campania al 29,8%. All’estremo opposto c’è il Trentino Alto Adige, dove il noleggio ai privati si ferma a un misero 1%, ma anche in questo caso concorrono altre ragioni, come il fatto che nella regione a statuto speciale si trovino le sedi legali di molte compagnie di noleggio e che si sia sviluppato il fenomeno del rent-to-rent, che finisce per camuffare per noleggio aziendale anche i contratti che effettivamente riguardano, come utilizzatori filali, dei privati a tutti gli effetti. Quanto alle città, Roma è di gran lunga la provincia con il maggior numero di noleggi a lungo termine a privati: 3.379 sul totale dell’Nlt di 16.436 auto, con una quota del 20,5%. Come numeri assoluti, la seconda è Milano, ma a ben vedere le sue 2.274 vetture ai privati, su un totale di 33.066, rappresentano "solo" il 6,8%. Eclatante, invece, il caso di Napoli: su 5.550 auto noleggiate, ben 1.590 sono "private", quasi una su tre.