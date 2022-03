Leasys Rent e il Gruppo Crédit Agricole Italia accelerano sull'integrazione tra i nuovi servizi di mobilità offerti dalla società del Gruppo Stellantis e le agenzie bancarie disseminate sul territorio. E dopo Parma, Roma e Milano un Leasys Mobility Store apre anche in Veneto, a Treviso, nell’agenzia CA FriulAdria di viale della Repubblica. In questo store è realizzato un corner dove vengono presentate tutte le soluzioni di mobilità della società del gruppo Stellantis: dal noleggio a lungo termine, come il pay per use Leasys Miles, a quello a breve e medio termine, o all'abbonamento auto CarCloud. Soluzioni per una nuova mobilità combinabili con i prodotti di finanziamento e assicurativi del Crédit Agricole. Come per tutti i Mobility Store, le auto elettriche noleggiate con Leasys, anche a Treviso potranno "fare il pieno" di energia. A questa apertura ne seguiranno altre nel corso dell'anno, in linea con i piani di elettrificazione di Leasys Rent, che le hanno già permesso di superare quota 650 Mobility Store in Europa e disporre della rete privata di ricarica più grande d'Italia.