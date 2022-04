Unrae è stata la prima lo scorso anno a rilasciare i dati dei contratti di noleggio ai privati nell'ultimo trimestre. E a Venezia, durante MobilityHub On Track, l'evento organizzato da BtheOne e Quattroruote Professional, per indagare come le nuove forme di mobilità vanno a impattare su tutta la filiera automotive, il direttore generale dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, l'ingegnere Andrea Cardinali, ha portato in anteprima i numeri del primo trimestre 2022 del lungo termine al consumatore finale. Numeri in continua crescita, anche se denuncia Cardinali, questo è "un business che rischia di essere ucciso in culla, visto che dai nuovi incentivi sono escluse le persone giuridiche e le ditte individuali".

I numeri. Se nel primo trimestre 2022 sono stati stipulati 135.113 contratti di noleggio a lungo termine di autovetture (non confrontabili con le immatricolazioni dello stesso periodo), in leggero aumento rispetto ai 132.023 rilevati nel quarto trimestre 2021, l'analisi trimestrale di Unrae in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sottolinea un incremento, nel passaggio da un trimestre all’altro, di circa il 19% dei contratti destinati a utilizzatori privati, pari a 23.495 unità. La quota dei privati sale in tre mesi dal 15% al 17,4% del totale, mentre i contratti destinati a società ammontano a 111.618 e scendono dall’85% all’82,6% del totale. Malgrado la narrazione, o presunat tale, la scelta preferita dai privati resta il diesel con una quota del 36,5%, anche se in calo, mentre salgono al 22,4% i motori a benzina. Le elettriche scontano l'attesa degli incentivi e riducono la quota dal 7,5% al 4,7%, mentre crescono lievemente le plug-in all'11,7% e mantegono una quota superiore al 19% le ibride. Percentuali sulle motorizzazioni molto diverse fra privati e società che scelgono il Nlt: per queste ultime, infatti, l'alimentazione preferita resta di gran lunga il diesel (63%) e al secondo posto salgono le ibride, con una quota del 15%, che superano i motori a benzina scesi al 12,3%. Tra le carrozzerie fra i privati i crossover occupano il primo posto (40,1%) e allungano la distanza dalle berline (35,9%), seguite al terzo posto dai fuoristrada (17,3%), anch’essi in ulteriore recupero di quota. Fra le società i modelli preferiti restano invece le berline, in calo al 31,7%, inseguite dai crossover in crescita al 30%. Le vetture medie (segmento C) con la quota del 36,1% hanno le maggiori preferenze degli utilizzatori privati, seguite dalle utilitarie (B) e dalle medio-grandi (D) con una quota rispettivamente del 25% e del 22,2%, percentuali molto simili a quelle delle società.