Osservatorio Unrae - Il balzo dei contratti a lungo termine

Crescono a doppia cifra – per la precisione a +11,1% - i contratti di noleggio a lungo termine in Italia nei primi nove mesi dell’anno sullo stesso periodo del 2021, a quota 445.530 auto, per una durata media che, però, scende da 23 a 20 mesi. Lo dice l’Osservatorio utilizzatori Nlt realizzato da Unrae in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che sottolinea, inoltre, che di questa importante mole di immatricolazioni il 15,3% va a utilizzatori privati (67.988 unità) in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. Il grosso dei contratti, ovvero 377.542 (84,7%) va al mondo btob, per il 68,4% ad aziende non automotive, mentre le piccole società Nlt che prendono vetture da Aziende Top o Captive triplicano i volumi (da 10.028 a 29.686) e salgono dal 2,5% al 6,7%, lo share di concessionari e costruttori migliora dal 3,6% al 3,9%, mentre il breve termine riduce i contratti dal 7,6% al 5,8%.

Le alimentazioni. In tutti i canali le vetture diesel occupano, malgrado perdano posizioni dovunque, il primo posto nei contratti con il 64,7% dei contratti per le aziende non automotive (era 68,2% nei primi 9 mesi 2021). Dappertutto invece aumentano le ibride con quote salite al 25,3% per concessionari e costruttori, al 23,8% nel breve termine, al 21,1% fra i privati, al 18,4% nel lungo e, al 15,4% nelle aziende non automotive. Le Plug-in hanno un andamento differenziato: in crescita nel lungo termine (10,4% contro il 0,6%), concessionari e costruttori (6% vs 4,4%), aziende (5,5% contro il 4,7%), in calo fra i Privati (9,2% vs 11,3%) e il rent-a-car (1,2% contro il 9,3%). Male le elettriche pure, con segni meno ovunque eccetto che nel lungo termine (6,8% vs 0,8%), ma l’unica quota a due cifre è per concessionari e costruttori (17,7% contro il 25,5% del 2021). Per le carrozzerie, al breve (49%), ai concessionari e costruttori (49,5%) e al lungo termine (45,9%), piacciono ancora le berline, mentre i privati privilegiano le crossover (41,1%).

Diffusione geografica. Le tre regioni con le più alte percentuali di contratti di noleggio a lungo termine ai privati rimangono, per ovvi motivi assicurativi, la Calabria (39,3%), la Puglia (31,5%) e la Campania (31,2%), con in cima alla classifica le province di Napoli (31,6%) e Bari (28,4%). La concentrazione delle sedi legali dei principali noleggiatori per il fenomeno del rent to rent porta il Trentino Alto-Adige a concentrare i contratti di noleggio a lungo termine in capo alle società a breve (52,2%) e a lungo termine (24%). Quote rilevanti riguardano anche per il breve termine la Sardegna (20,9%) e la Sicilia (19,4%) e, per le società a lungo termine, del Piemonte (32,7%).