Lungo termine - Nel 2022 i contratti crescono a doppia cifra: +16,3%

Nel 2022, il noleggio a lungo termine ha registrato una crescita del 15,8%, con 617.776 contratti, di cui 526.606 contratti (+16,3%) in capo a società (85,2% del totale) e 91.170 (+12,8%) a utilizzatori privati, che rappresentano il 14,8% del mercato. Sono i numeri che emergono dall'ultima analisi realizzata dall'Unrae, da cui si rilevano anche i dettagli sulla tipologia dei contraenti: prevale sempre la categoria delle aziende non automotive, con una quota che, però, risulta in calo dal 70,9% al 67,9% del totale, mentre salgono dal 2,4% al 7,7% le società di noleggio a lungo termin e dal 3,3% al 3,9% concessionarie e costruttori, mentre calano dall'8,3% al 5,7% le aziende di noleggio a breve (NBT).

Domina il diesel. La durata media dei contratti si attesta su 20 mesi, due in meno rispetto al 2021, mentre sul fronte delle alimentazioni il diesel continua ancora ad essere la preferita fra quasi tutti gli utilizzatori del noleggio a lungo termine, anche se il trend generale è in costante discesa a vantaggio soprattutto delle ibride e dei tradizionali motori a benzina. A utilizzare più di tutti i veicoli a gasolio sono sempre le aziende non automotive (63,9% di quota), mentre nei motori a benzina prevalgono le società di noleggio a breve termine (39,5% di quota). Le ibride non ricaricabili sono in crescita in tutti i canali, ma soprattutto fra dealer e costruttori (24,8%), aziende NBT (23,1%) e privati (22,3%).

Carrozzerie e Segmenti. Fra i vari tipi di carrozzeria, le preferenze generali sono divise fra crossover e berline, ma le prime prevalgono nel canale dei privati (41,2%) e delle aziende non automotive (31%), mentre le seconde primeggiano fra gli altri canali. Al terzo posto si collocano i fuoristrada, superati di poco dalle station wagon fra le aziende non automotive e il noleggio a breve. In base alle dimensioni, il segmento C (medie) è al primo posto fra le preferenze dei privati (36,8%), delle società NLT (40,3%), Dealer e Costruttori (40%) e Aziende non automotive (39,4%). Le utilitarie (segmento B) prevalgono per le Società NBT (49,9% nel 2022 contro una quota del 30,9% nel 2021). Le piccole city car (segmento A) sono utilizzate soprattutto dalle società NLT (26,2%), mentre le auto medio-grandi del segmento D dalle aziende non automotive (29,5%) e dai privati (21%), anche se per entrambi la quota è in calo rispetto al 2021.

Regioni e Province. La regione dove si fa il maggiore ricorso al noleggio a lungo termine è la Lombardia (31,2% dei contratti), seguita da Lazio (13,9%) e Piemonte (13,3%). La Calabria ha il primato dei contratti nel canale degli utilizzatori privati (39%), seguita da Puglia (30,9%) e Molise (29,9%) che supera di poco la Campania (29,7%). Napoli (30%) e Bari (27,6%), dove pesano gli alti costi delle assicurazioni, mantengono il primato fra le province. Il Trentino Alto-Adige, dove si concentrano le sedi legali dei principali noleggiatori, per il fenomeno del rent to rent, mantiene invece il primato dei contratti di noleggio a lungo termine in capo alle società NBT (55%), il Piemonte quello dei contratti verso le società NLT (39,8%).