Mercato - Nel 2022 veicoli commerciali giù, industriali su

Società al 35 percento. Fra i commerciali guadagnano spazio quelli con motorizzazioni alternative, arrivati al 18% rispetto al 13,7% del 2021. Crollano i modelli a metano, arretra il Gpl e soffre il diesel a quasi -20% (pur restando quasi al 77 dall’83% del 2021) e cresce pressoché di pari passo (17,9%) l’elettrico, con l’ibrido gasolio/elettrico al 15. Fra tutti i non-diesel (compreso il benzina, che aumenta del 55 percento ma in termini assoluti supera di poco il 5, e l’ibrido benzina/elettrico che si attesta al 6,8%) la percentuale di veri furgoni e autocarri è notoriamente esigua, quindi le quote vanno ascritte in larga parte a vetture immatricolate N1. In evoluzione le modalità di acquisizione, con cospicue perdite da parte degli acquisti da privati (15,7% del mercato) e soprattutto società (35%) e cali generalizzati che vedono comunque il noleggio attestarsi oltre il 31%, al secondo posto. Nelle marche, il podio vede la Fiat al vertice con oltre 46mila unità, seguita dalla Ford con quasi 21mila e l’Iveco a poco più di 14mila.