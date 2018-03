La X4 cambia pelle. La X4 è passata dopo relativamente poco tempo alla seconda generazione, sfruttando così la piattaforma aggiornata comune alla nuova X3 e proponendo dimensioni e abitabilità superiori. Se il design riprende lo stile e la formula del modello uscente, troviamo però un approccio ancora più sportiveggiante. Lo dimostrano i dettagli degli allestimenti, ma anche la gamma propulsori: oltre ai noti benzina 2.0 184 CV e 3.0 252 CV e ai diesel 2.0 190 CV e 231 CV 3.0 265 CV, debuttano infatti due versioni M Performance: la M40i da 360 CV e la M40d da 326 CV. Gli interni replicano lo stile della X3, incluso l'infotainment ConnectedDrive. Inoltre, vengono resi disponibili i più recenti Adas.

A sorpresa anche la M8 Gran Coupé. La Concept M8 Gran Coupé è arrivata a Ginevra a sorpresa, anticipando sia la carrozzeria della futura versione quattro porte della Serie 8 sia i possibili contenuti della sportiva M8. Per il momento si tratta di un puro esercizio di stile, quindi non sono stati svelati gli interni e non sono previste informazioni sul powertrain. La Gran Coupè riprende la filosofia della omonima Serie 6, ma la grinta tipica dei modelli M è ulteriormente esaltata, quasi a ricordare che sui circuiti di tutto il mondo già scalpita la M8 GTE. È curiosa invece la scelta cromatica, che poco ha a che fare con la tradizione Motorsport: verde, blu, grigio e oro sono uniti tra loro in modo inedito.

Le anteprime europee. Come detto, Ginevra rappresenta anche l'occasione per la BMW di presentare alcune anteprime europee. È il caso della crossover X2, ormai già lanciata anche sui nostri mercati, e del restyling della Serie 2 Acrive Tourer e Grand Tourer, che propone novità stilistiche, oltre ad aggiornamenti delle dotazioni e dei propulsori, incluso l'arrivo dell'automatico doppia frizione. Agli appassionati sono infine dedicate la serie limitata M3 CS, basata sulla berlina e ricca di accessori esclusivi, e la i8 Roadster, che unisce l'emozione della guida a cielo aperto al powertrain ibrido plug-in aggiornato e potenziato.