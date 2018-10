Fiat 500 Collezione

Dopo essere stata immortalata nelle prime foto ufficiali e aver svelato tutti i dettagli della sua gamma una dozzina di giorni fa, la nuova Fiat 500 Collezione torna a far parlare di sé. Proprio ieri l’ultima nata nella famiglia del Cinquino ha infatti debuttato in società in uno dei luoghi simbolo della moda italiana, la Rinascente di Milano, da sempre teatro di un approccio anche popolare allo stile, proprio in linea con la filosofia 500.

Autunno-inverno. Seguendo le orme della variante primaverile svelata a marzo al Salone di Ginevra, la 500 Collezione gioca ancora sul tema della ciclicità delle stagioni. Questa edizione propone dunque accostamenti tipici dell’autunno e dell’inverno, attraverso ricercati abbinamenti di colori inediti e di materiali esclusivi. Gli esempi spaziano dalla livrea bicolore chiamata Brunello, che associa le tinte Bordeaux Opera e Grigio Carrara, ai cerchi con finitura ramata, passando per i rivestimenti interni gessati. Sono scelte che si rivolgono per una volta a un pubblico prevalentemente maschile, che di norma costituisce circa il 35% della clientela.

Un’auto da indossare. Questa Collezione rappresenta l’ultima di una lunga serie di proposte che hanno visto la 500 ammiccare ripetutamente al mondo della haute couture. In epoca passata si ricordano gli allestimenti griffati Diesel e Gucci, ma in generale questa Fiat ha saputo imporsi sulla scena internazionale come un’auto da indossare, quasi da esibire come parte integrante del proprio look.