Mercedes-Benz

Solo per pochi. Realizzata in soli 2.000 esemplari, tutti riservati all’Italia, questa versione aggiunge alla dotazione di serie il doppio schermo da 10,25 pollici sulla plancia, la realtà aumentata, l’Active parking assist e il Mirror pack. Questi accessori, normalmente venduti a 2.524 euro, sono invece inclusi nell’equipaggiamento standard con un sovrapprezzo di 800 euro, che portano dunque il prezzo totale dell’auto a 33.470 euro. L’allestimento Sport, va ricordato, comprende già tra le altre cose i cerchi di lega da 17 pollici, il volante sportivo, la mascherina cromata, l’assetto sportivo ribassato, i fari a Led High Performance e il climatizzatore automatico bizona, oltre, chiaramente, al sistema d’infotainment Mbux di cui sopra.

L’Italia apripista con lo Store. La A180 d Automatic Sport Extra non è però l'unica novità annunciata da Mercedes per il mercato italiano. Il nostro Paese è infatti stato scelto dalla Casa di Stoccarda come Stato pilota per il lancio del Mercedes me Store. Questa piattaforma, che sarà resa completamente attiva nel corso di quest’anno, viene a costituire un nuovo modello di business B2C, grazie alla vendita di prodotti e servizi per l’auto in cloud. In questa particolare dimensione commerciale, anche i dealer possono giocare un ruolo inedito, stimolando il cliente nella scoperta delle potenzialità del mondo Mercedes me e guidandolo nell’acquisto, effettuato poi magari attraverso le forme di pagamento digitali legate a Mercedes Pay.