Hispano Suiza Carmen

Il design è un omaggio alla one-off Xenia del 1938 . La vettura, della quale per il momento è stata mostrata solo una parte della zona posteriore, viene definita come una "hyperlux grand tourer", sottolineandone così il mix esclusivo tra lusso e prestazioni e dando idealmente vita a un segmento inedito. Lo stile richiama le linee futuristiche delle Hispano Suiza anteguerra, citando in particolare la H6C Dubonnet Xenia, prodotta a suo tempo in esemplare unico nel 1938 e commissionata dall'ex eroe di guerra e progettista André Dubonnet, che contribuì allo stile e alla tecnologia delle sospensioni. Ecco spiegati quindi il taglio rastremato della coda aerodinamica e la forma del lunotto, così come la bombatura evidente dei passaruota staccati rispetto all'abitacolo. Nelle simulazioni digitali la vettura ha raggiunto un Cx di 0,325, valore inferiore a hypercar come la Porsche 918 Spyder e la Koenigsegg Agera R senza ricorrere ad appendici mobili, ma lavorando su splitter, diffusore e carenatura della scocca. La coupè + lunga 4,73 metri e larga 2,04 metri, mentre l'altezza è pari a 1,24 metri.

Vintage e tecnologia si fondono nell'abitacolo. Anche gli interni biposto, a cui si accede attraverso portiere verticali, si ispirano alle finiture del passato, con finiture artigianali e soluzioni uniche nel loro genere. Pelle e Alcantara rivestono l'intero ambiente, con sedili di carbonio riscaldabili e regolabili elettricamente. La plancia combina legno e alluminio e propone interruttori tradizionali e un cronografo sviluppato con una azienda spagnola del settore, e anche la leva della trasmissione appare ispirata al passato. Il contatto con il mondo di oggi è evidente nel volante, dotato di comandi multifunzione e nel display da 10,1 pollici dell'infotainment, che offre anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La connettività di bordo permette anche di gestire alcune funzioni della vettura in remoto con una app dedicata, come il controllo della climatizzazione, delle serrature e la programmazione della ricarica delle batterie. Come chicca esclusiva, ogni proprietario potrà infine scegliere una fragranza per profumare l'abitacolo del proprio esemplare.

1019 CV elettrici per 1.690 kg. La monoscocca di carbonio, abbinata a strutture di assorbimento di energia anteriori e posteriori e a pannelli della carrozzeria anch'essi di carbonio, è combinata a un powertrain elettrico da 1019 CV sviluppato dalla QEV Technologies che deve gestire una massa a vuoto di 1.690 kg: in questo modo la coupé in grado di toccare i 100 km/h in meno di 3 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. La vettura è dotata di due motori sincroni a magneti permanenti che controllano le due ruote posteriori, permettendo così di gestire al meglio il Torque Vectoring. Le batterie ai polimeri di litio, dalla forma a T e composti da 700 celle con tecnologia 750V, hanno una capacità di 80 kWh con un'autonomia prevista di 400 Km nel ciclo Nedc e sono integrate in una struttura di protezione di carbonio. È già prevista nel progetto la possibilità di installare nello stesso guscio degli accumulatori ulteriormente evoluti da 105 kWh, che potrebbero essere disponibili nel 2020. E prevista la ricarica con standard CCS2 per ridurre fino a 30 minuti il tempo di ricarica per portare dal 30 all'80% le batterie, ma sono supportati anche gli standard CHAdeMO e GB/T. Le sospensioni a doppio triangolo con ammortizzatori adattivi a controllo elettronico sono abbinate all'impianto frenante carboceramico AP Racing con dischi da 380 mm e pinze a sei pistoncini gestite da un sistema drive-by-wire; inoltre, sono previsti pneumatici 265/30 19" sull'asse anteriore e 305/30 20" su quello posteriore.