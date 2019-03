Puritalia Berlinetta

Tra le fila della rappresentativa italiana al Salone di Ginevra ci sarà quest’anno anche un nome ancora poco noto nel mondo dell’automotive, la Puritalia . Questa piccola realtà napoletana, guidata dall’imprenditore Paolo Parente, aveva fatto parlare di sé qualche anno fa presentando la 427 Roadster , ispitata alle AC Cobra di Carrol Shelby e rimasta poi una one-off. Dopo quell’esperimento, la Puritalia ha lavorato lontano dai riflettori a un nuovo progetto, che debutta ora in società proprio alla kermesse svizzera. Si tratta della Berlinetta , una fuoriserie con cui l’azienda punta a far rivivere il mito dei grandi carrozzieri del passato.

Taglio classico. La linea è opera del designer Fabio Ferrante ed esercita un notevole potere ipnotico, da qualsiasi lato la si osservi. La sagoma è di gusto classico, con il cofano slanciato, per ospitare in posizione anteriore centrale il motore e un abitacolo leggermente arretrato. Lunga 450 cm, larga 196 e alta 128, la Berlinetta ha forme muscolose, movimentate da prese e sfoghi per l’aria. Queste aperture sono indispensabili per placare i bollenti spiriti della meccanica, che fa della coupé partenopea l’ibrida italiana più potente di sempre

Accoppiata vincente. Per raggiungere questo primato la Puritalia ha scelto un’accoppiata insolita. Il motore termico è un V8 5.0 di origine americana, sovralimentato con un compressore e messo poi a punto secondo specifiche tutte italiane per avere 750 CV e 878 Nm di coppia. A fargli da spalla c’è poi un motore elettrico posteriore, che porta in dote altri 215 Cv e 370 Nm, che conduce così i picchi massimi di sistema a 965 CV e 1.248 Nm.

Partenze a razzo. Per gestire tutta questa potenza, la Puritalia ha sviluppato una raffinata elettronica di bordo, con diverse modalità di guida studiate per massimizzare, di volta in volta, l’efficienza o le prestazioni. Queste ultime si annunciano davvero mozzafiato, con un tempo dichiarato per lo scatto 0-100 km/h di soli 2,7, secondi, di 7,2 per lo 0-200 e una velocità massima autolimitata a 335 km/h. Il merito di questi risultati non è solo della cavalleria o del launch control, ma va in parte anche all’efficienza del cambio automatico sequenziale a sette marce e al contenimento della massa, che è di soli 1.410 kg. Questo peso, tra l’altro, è distribuito in modo equo tra i due assi, un presupposto importante per una buona guidabilità.

Solo per pochi. La Berlinetta adotta carrozzeria e scocca di carbonio, integrate da due telai ausiliari di alluminio, materiale utilizzato anche per le sospensioni. Molti loro componenti sono ricavati dal pieno, così come numerosi elementi sempre di alluminio che ornano l’abitacolo. Quest’ultimo è rifinito con una cura certosina e può essere personalizzato a piacere grazie al programma Puritalia Sartoria, che consente ai clienti di scegliere colori, rivestimenti e anche alcune specifiche tecniche. È dunque probabile che non vengano mai costruite due vetture uguali e che ciascuno dei 150 esemplari previsti sia destinato ad avere un prezzo diverso, comunque superiore rispetto ai 465.000 euro (Iva esclusa) di partenza.