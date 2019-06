Kia Seltos

Si chiama Seltos la nuova Suv compatta della Kia destinata al mercato globale. Il nome è svelato dall’ultimo dei teaser diffusi dalla Casa in attesa del debutto ufficiale, previsto durante l’estate. In precedenza si erano visti dei bozzetti del frontale, del posteriore e degli interni.

Dedicata ai giovani d’oggi. “Cugina” della Hyundai Venue presentata all’ultimo salone di New York, questa crossover su preannuncia però nettamente differenziata nello stile. Che è un po’ più sbarazzino, apparentemente, vista la clientela a cui dichiaratamente ambisce: i millennials. Per loro, la Kia ha disegnato sulla Seltos un abitacolo moderno, dominato da uno schermo dell’infotainment di dimensioni (10,2’’) generose per il segmento. Ammesso e non concesso che questa sia la misura standard.

Estiva. Dopo la presentazione ufficiale, prevista a breve, la piccola sport utility coreana andrà in vendita prima nel mercato locale, e poi nel resto del mondo. Nessun accenno, per ora, né alla gamma motori, che dovrebbe contare sui benzina T-GDI di piccola e media cilindrata, né a un prezzo di riferimento.