Lamborghini

Base di carbonio e V12 da 830 CV. A spingere il nuovo modello sarà presente un V12 aspirato di 6.5 litri in grado di erogare ben 830 CV di potenza massima. La base meccanica sarà, presumibilmente, quella della Aventador, aggiornata in diverse parti con componenti derivati dal mondo delle competizioni. La struttura della vettura sarà composta da una scocca centrale di fibra di carbonio con telaio anteriore d’alluminio. Il dodici cilindri, montanto dietro all'abitacolo, sarà fissato a una rollcage d’acciaio pensata per incrementare le doti di rigidità torsionale e flessionale della vettura. La trasmissione, una sequenziale Xtrac a sei rapporti, avrà una funzione portante e strutturale: le sospensioni saranno direttamente collegate alla scatola del cambio, così da ridurre il peso e aumentare ulteriormente la rigidezza della vettura. Sull’asse posteriore sarà inoltre presente un differenziale autobloccante meccanico che consentirà al pilota di regolare il precarico a seconda delle condizioni di guida e del circuito. L’hypercar, infatti, non sarà omologata per l’utilizzo su strada e verrà utilizzata dai clienti durante eventi esclusivi e track day.