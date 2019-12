Jaguar F-Type

La Jaguar presenta il restyling della F-Type, aprendo in contemporanea le prenotazioni in Inghilterra, dove viene proposta con prezzi a partire da 54.060 sterline, pari a circa 63.000 euro al cambio attuale. Il lancio della sportiva inglese è stato organizzato in collaborazione con la Hot Wheels, che ha creato un modellino in scala 1:64 nella tinta speciale SVO Premium Velocity Blue e un percorso lungo ben 232 metri all'intero del Jaguar Design Studio.