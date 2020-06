Ibrida full e ricaricabile. Il veicolo di questa strategia deve pur sempre essere una macchina. Nel caso della Lynk&Co, il modello designato è la 01, una Suv della taglia, all’incirca, di una Volvo XC40 con la quale condivide la piattaforma modulare MFA. La macchina verrà commercializzata in due varianti ibride, entrambe accoppiate a una trasmissione a doppia frizione con sette marce: una full, che accoppia un motore elettrico da 50 cavalli a un benzina da 143 a ciclo Miller per ottimizzare i consumi, e una plug-in con un’unità elettrica e un motore endotermico entrambi più potenti: rispettivamente da 75 e 180 cavalli. Quest’ultima versione sarebbe accreditata di un’autonomia a zero emissioni vicina ai 70 km. L’auto non dispone ancora di un sistema automatico che muta l’alimentazione in elettrica all’approssimarsi di un centro urbano, tipo quello sviluppato, tra gli altri, dalla BMW. Il passaggio da un’alimentazione all’altra viene deciso dal guidatore in manuale, anche se Matt Fägerhag, capo dell’ingegneria , sostiene che si stanno studiando una serie di aggiornamenti per il futuro. Tutto ciò che riguarda il software, del resto, è facilmente gestibile over-the-air, grazie alla sim card di bordo.

Over-the-air. La digitalizzazione, in effetti, è un altro aspetto chiave di un’auto che nasce per essere condivisa, sub-noleggiata a terzi, acquistata online e sottoposta a manutenzione da remoto quando si tratti di problemi al software. Il sistema operativo della Lynk&Co si basa su Android, anche se tramite il cloud, possono supportare AppleCar Play e Spotify. L’infotainment si gestisce all’interno della vettura tramite un quadro strumenti da 12,3” e uno schermo centrale da 12,7” nonché attraverso un ampio spettro di comandi vocali. A proposito gli interni delle vetture destinate al mercato europeo hanno beneficiato di un aggiornamento rispetto a quelle per il mercato cinese, con l’obiettivo di comunicare al cliente un’esperienza premium. Curiosità: i sedili hanno rivestimenti eco-friendly, ricavati da vecchie reti da pesca riciclate e plastica raccolta dagli oceani e ugualmente riciclata.