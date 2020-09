Land Rover Defender

Il 6 cilindri diesel e la plug-in hybrid benzina. Seguendo una strategia già introdotta su altri modelli del marchio, la Land Rover propone sulla Defender il sei cilindri 3.0 diesel mild hybrid a 48V della famiglia Ingenium. Questa unità viene declinata nelle versioni D200, D250 e D300 con coppia massima rispettivamente di 500, 570 e 650 Nm e, in alcuni Paesi, sostituisce a listino le precedenti quattro cilindri D200 e D240: le versioni D200 e D250 dichiarano una media di 8,8 l/100 km e 230 g/km. Al top della gamma si posiziona la P400e (solo per i modelli 110 a passo lungo), che unisce il 2.0 benzina al motore elettrico per 404 CV e 640 Nm totali e 74 g/km di CO2, con circa 43 km di autonomia in modalità elettrica. La Defender P400e è capace di toccare i 100 km/h da fermo in 5,6 secondi e raggiunge i 209 km/h, mentre le batterie da 19,2 kWh richiedono circa 30 minuti per ripristinare l'80% di carica tramite le colonnine rapide a 50 kW: tempo che sale a circa due ore con le colonnine da 7 kW e fino a sette ore dalla presa domestica. La plug-in esalta le doti della Defender nella guida in fuoristrada grazie alla coppia molto elevata, ma è anche capace di trainare fino a 3.000 kg e di trasportare sul tetto un carico statico di 300 kg.