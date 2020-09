A partire da oggi, è possibile ordinare la McLaren 620R con un inedito “R-Pack”. Nello specifico, si tratta di un kit, progettato dalla divisione McLaren special operation (Mso), pensato per enfatizzare ulteriormente il carattere dinamico dell’auto. Disponibile per i clienti di Europa, Medio Oriente e Africa, comprende degli elementi di fibra di carbonio per la carrozzeria e per gli interni coniugati a uno scarico sportivo di titanio e a una presa d’aria sul tetto. Il prezzo della personalizzazione, per il mercato italiano, è stato fissato a 30.760 euro, Iva inclusa.

Dettagli corsaioli. La presa d’aria funzionale sul tetto, di fibra di carbonio con finitura lucida, si ispira alla McLaren F1 Longtail. Il roof scoop può inoltre essere munito di una telecamera connessa al sistema di telemetria, in modo tale da poter registrare le sessioni in pista. La caratterizzazione estetica del pacchetto R si completa con la presenza di prese d’aria di fibra di carbonio sul paraurti anteriore e di alcuni dettagli specifici (sempre in materiale composito) anche dentro l’abitacolo. Infine, l’adozione dello scarico di titanio firmato Mso Defined amplifica il rombo emesso dal propulsore, fino a cinque decibel in più rispetto alle opzioni offerte per la gamma Sport Series.

Nata in pista, omologata per la strada. La 620R presenta caratteristiche provenienti direttamente dal mondo delle competizioni, attraverso un pacchetto omologato per la strada. La coupé riprende, infatti, alcune peculiarità della 570S GT4, un modello impiegato in gare agonistiche. Pertanto, può vantare un carico aerodinamico di 185 kg a 250 km/h e i freni carboceramici. Non mancano neppure le ruote con bullone centrale e gli ammortizzatori GT4 regolabili manualmente a due vie; inoltre, su richiesta, i pneumatici P Zero Trofeo R montati di serie possono essere sostituiti con delle slick Pirelli per l’impiego in pista. Il motore V8 biturbo di 3.8 litri eroga 620 CV ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, toccando quota 200 km/h in 8,1 secondi.