Mercedes EQS

Tre schermi davanti. Sotto il trasparente (montato su telaio con supporti d’alluminio a nido d’ape per il cedimento controllato e dotato di punti di rottura programmata presso le estremità laterali) trovano posto tre schermi: quello della strumentazione (Lcd da 12,3”), quello dell’infotainment (Oled da 17,7” con otto attuatori per il feedback aptico) e quello riservato al passeggero (Oled da 12,3” con quattro attuatori), dotato anche di una telecamera per il monitoraggio della distrazione del guidatore: se quest'ultimo distoglie lo sguardo dalla strada, lo schermo sfuma i contenuti in maniera selettiva per impedirne la visualizzazione.

Interfaccia zero layer. Caratteristica inedita dell’interfaccia dell’Hyperscreen è la logica “zero layer” che sottende i menu: l’intelligenza artificiale della EQS è in grado di portare sempre in primo piano le funzioni principali, in base alle necessità del contesto operativo, su una sorta di “strato zero”, appunto, senza la necessità di comandi digitali o vocali per cercarle nel sistema. Navigazione, telefonia e lettore media, naturalmente, la fanno da padrone nella maggior parte delle situazioni, ma per fare un esempio pratico la EQS è anche in grado di capire grazie ai dati Gps se ci si trova di fronte a una rampa o a un dissuasore per portare in primo piano la funzione di sollevamento dell’assetto.

Contrasto “iperanalogico” e realtà aumentata. A connettere questo vero e proprio “stargate” con il mondo reale, le bocchette d’aerazione a turbina situate alle sue estremità laterali: un richiamo fortemente fisico voluto dai designer per formare un contrasto definito “iperanalogico” con la controparte digitale. Due, infine, le taglie dell’head-up display, che come sulla nuova Classe S porta a bordo l’innovazione delle indicazioni dinamiche in realtà aumentata, visualizzando quelle di navigazione direttamente sulla superficie stradale.