Mercedes-Benz EQS

La ricarica. Quest’ultima funzione, in particolare, è resa possibile dalla cosiddetta “Electric intelligence” del sistema di navigazione, che è in grado di pianificare il percorso più efficiente in termini energetici, prevedendo anche le soste per la ricarica, sulla base di parametri quali topografia, temperatura esterna, velocità e reagendo dinamicamente a mutazioni nel flusso di traffico sull’itinerario oppure dello stile di guida. A proposito di ricarica: la EQS è in grado di accettare una potenza massima di 22 kW in corrente alternata e di 200 kW in corrente continua, permettendo di ripristinare 300 chilometri Wltp in 15 minuti.

Vehicle-to-grid, Green charging, Plug and charge. Su alcuni mercati, come il Giappone, dove la rete è predisposta allo scopo, la EQS disporrà della funzione vehicle-to-grid (che le permette di restituire energia elettrica dalle batterie all’infrastruttura) sin dal debutto. È solo una delle opzioni offerte dal sistema Mercedes me Charge, che prevede anche l’immissione nella rete da parte della Casa di una quantità di energia rinnovabile equivalente a quella assorbita per la ricarica (Green Charging) e un sistema di pagamento digitale unificato e automatico (Plug and charge) che copre complessivamente 500 mila punti di ricarica in 31 Paesi (200 mila in Europa) comprese le colonnine fast di Ionity.