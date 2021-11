Alpha Motors Ace e Jax

L'Alpha Motors ha introdotto la nuova gamma Adventure Series dei modelli Ace e Jax. La startup americana non inizierà a produrre i propri veicoli prima del 2023, ma l'aggiunta di queste varianti potrà sicuramente incuriosire gli appassionati intenzionati a prenotare i modelli elettrici che verranno resi disponibili.



Look offroad ancora più aggressivo. Partendo dallo stile vintage dei modelli già noti, la Alpha Motors ha voluto aggiungere una serie di accessori ispirati al mondo dell'offroad e finiture specifiche. Troviamo quindi i fari di profondità KC Lights Led montati sul paraurti anteriore e sul tetto, i cerchi di lega KMC con tecnologia Bealock e i pneumatici tassellati. Per queste vetture sarà inoltre possibile ordinare le tinte esterne specifiche Cerro Blanco, Fusain, Grays Harbor e Lida. L'Alpha Motors ha scelto per i suoi modelli batterie da 75 kWh, che dovrebbero garantire circa 400 km di autonomia, e offrirà varianti a due e quattro ruote motrici. I prezzi si manterranno sotto la soglia dei 50.000 dollari, incentivi esclusi.

Il pickup Wolf in esposizione a Petersen Museum. Oltre ai modelli Ace e Jax, la Alpha Motors sta lavorando anche ai pick-up elettrici Wolf e Superwolf con il medesimo powertrain: un prototipo del modello Wolf a cabina singola sarà esposto questo mese al Petersen Museum, ma anche in questo caso le consegne non sono previste prima del 2023.