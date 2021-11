Comanda il design. Un filone, quello dei modelli Icona, che potrebbe continuare (la Ferrari non ha mai detto, infatti, quanti modelli farà), quando verrà individuato un altro concetto importante della storia Ferrari da riproporre e rivisitare in chiave moderna. E una soddisfazione in più, per gli stilisti, perché la Daytona SP3 è stato un progetto in cui a guidare le fila è stato il design, sono state le emozioni da trasferire a chi guarda. Certo, anche in questo caso, è stato necessario contemperare le esigenze tecniche, per esempio di un V12 disposto in questo caso in posizione centrale-longitudinale (e non anteriore, come sulle “Monza”), e di una aerodinamica molto sviluppata e integrata, che alla chicca del centraggio delle masse radianti ha fatto seguire il passaggio del flusso a loro diretto addirittura attraverso le portiere con apertura a elitra.

Dettagli tosti. Certo, qualche particolare ha richiesto un lavoro più attento e gravoso, come per esempio le “palpebre” dei fari, che hanno migliorato il muso, gli specchi posizionati così larghi sui parafanghi e la stessa realizzazione del cofango posteriore. Ma in questo caso, su una Icona, tutto (o quasi) era lecito e ammesso. Un progetto che ha impegnato le donne e gli uomini della Ferrari per circa tre anni. Ma forse gli stessi sono già al lavoro su un altro modello, che potrebbe stupire non meno di questo.