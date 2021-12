Mole Urbana Style

Palermo, solo un dubbio: è proprio sicuro che ci sia mercato?

Vi darò qualche semplice dato. Durante la pandemia il settore dei quadricicli si è contratto solamente del 4% contro una flessione del 90% delle vendite di automobili. Le ultime previsioni di crescita per il segmento erano del 30% annuo. Sbagliate. Se nel 2020 il mercato è stato di seimila unità, nel 2021 la sola Citroën Ami ha fatto settemila pezzi, cioè ha raddoppiato il peso della categoria, facendo registrare così una crescita del 100%. Adesso stanno per arrivare la Renault, con un grosso progetto annunciato da De Meo, e la Seat, un vecchio progetto sempre di De Meo… Insomma, le Case ci si stanno infilando.

Beh, sicuramente l’Ami rappresenta un buon viatico per un ambito, quello della mobilità urbana, destinato a diventare sempre più importante…

L’Ami sta andando benissimo. Del resto è carina, simpatica, personale. Certo, difetti ne ha, eh… Pensate che si trovano, anche sui social, post tipo il tutorial per come sbrinare il parabrezza. Ma per una cosa del genere, una volta avresti sputato in un occhio a una casa automobilistica… Oggi non è più così. Alle nuove generazioni non gliene frega nulla di tutto quello che gli abbiamo raccontato. Oggi c’è il tutorial su come sbrinarsi il vetro… è cambiato tutto.

Ma se le grandi Case entrano in forza, magari anche senza la qualità associata ai loro prodotti più maturi, che spazio può esserci per un progetto come il vostro?

Sul piano dei numeri, non ci mettiamo in concorrenza con le Case. I nostri obiettivi sono assai più modesti: riuscire a vendere 500 vetture il primo anno, mille il secondo e arrivare al quinto anno a venderne 4.500 tra Europa e Canada, perché abbiamo un contatto in Canada. Sul piano dell’originalità e della qualità penso che potremo dire la nostra.