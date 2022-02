Mercedes-AMG EQE

Ricarica a 170 kW. Entrambe le versioni AMG adottano le batterie da 90,6 kWh e nel caso della più potente versione 53 è previsto un sistema di gestione specifico e cablaggi dedicati ad alte prestazioni. La batteria può essere ricaricata da colonnine rapide a 170 kW, ottenendo fino a 180 km di autonomia in 15 minuti, mentre la ricarica con wallbox raggiunge gli 11 kW con il sistema di bordo (22 kW opzionale). Per migliorare le prestazioni in ricarica è possibile contare sull'Electric Intelligence, una funzione che gestisce la temperatura dell'accumulatore in base al percorso di navigazione per prepararsi al collegamento con la rete, e sulla Eco Charging, che riduce le sollecitazioni. La garanzia sulle batterie è di dieci anni o 250 mila km. Raggiunge invece i 260 kW il recupero d'energia, regolabile su tre livelli dal guidatore.

Il design AMG. Il design rimane un elemento cardine di tutte le Mercedes-AMG. Nel caso della EQE, gli interventi sono mirati e riprendono la filosofia di tutte le altre sportive del brand. Oltre ai discreti loghi AMG, troviamo infatti la mascherina frontale Black Panel con listelli cromati, i gruppi ottici Digital Light con animazioni d'apertura e chiusura personalizzate, i paraurti sportivi con inserti nero lucido, i cerchi di lega specifici da 20 o 21" e gli elementi aerodinamici aggiuntivi. Gli interni offrono sedili sportivi rivestiti in Artico e microfibra con cuciture rosse (la pelle Nappa è a richiesta), plancia Space Grey con finitura Neotex, volante Performance AMG con paddles di alluminio e display integrati, pedaliera sportiva e grafica personalizzata dell' Mbux Hyperscreen opzionale. Come ulteriore accessorio è disponibile anche l'AMG Track Pace per la telemetria in pista, esteso anche all'head-up display.