Lotus Type 132

La prima Suv della Lotus, per il momento nota come Type 132, debutterà il prossimo 29 marzo, ma l'interesse intorno al nuovo modello ha generato diverse indiscrezioni e fughe di notizie. In questi giorni sono apparse in rete quelle che dovrebbero essere le immagini dei brevetti della vettura, che viene mostrata nel suo aspetto definitivo attraverso alcune ricostruzioni grafiche.

Lotus nel mondo delle sport utility a batteria. Fino a oggi, la Casa ha pubblicato numerosi teaser piuttosto enigmatici, senza mai svelare l'auto nel suo complesso. Qui, invece, vediamo la Type 132 a figura intera, pur senza colori e senza tutti i dettagli di finitura, scoprendo quanto questa nuova vettura si differenzi rispetto a tutti gli altri modelli della Casa inglese. E il motivo non è solo dovuto alla particolare tipologia della carrozzeria: mentre le sportive pure nascono ancora ad Hethel, la Type 132 è stata progettata e sarà costruita in Cina dalla Geely, proprietaria del marchio Lotus. I richiami stilistici alla Emira e alla Evija, nuovi totem del design della Casa, sono dunque molto limitati. Si tratta, per la cronaca, di una Suv elettrica di segmento E, quindi destinata a posizionarsi in una fascia di prezzo elevata.

Design personale. Le immagini mettono in evidenza un design aggressivo: il frontale presenta gruppi ottici su due livelli e una presa d'aria anteriore che dovrebbe adottare elementi attivi, mentre il cofano è solcato da nervature che ricordano le biposto. La fiancata è caratterizzata dalle maniglie a scomparsa e da una linea di cintura ascendente con un elemento orizzontale che collega il montante al portellone, evidenziando il passo lungo. Ci sono poi altri due particolari che hanno poco a che vedere con le Lotus che conosciamo oggi: le telecamere al posto degli specchietti e quello che sembra essere un sensore lidar per la guida assistita, posizionato al centro del tetto. La coda, infine, propone un lunotto molto inclinato con un doppio profilo aerodinamico integrato e una fascia a Led che integra i gruppi ottici.

Di nuova generazione. La prima elettrica della Lotus è stata la Evija e la Type 132 proseguirà sulla medesima strada: sfrutta una piattaforma dedicata della quale, per il momento, conosciamo solo pochi dettagli tecnici. Sappiamo che la Suv implementerà la tecnologia 800 volt con batterie fino a 120 kWh e che le prestazioni saranno particolarmente elevate, grazie allo schema a doppio motore, ma i valori di potenza e coppia non sono ancora stati svelati.